AFP Crecer conmemora 25 años con misa solemne y reafirma compromiso con sus afiliados

Santo Domingo, R.D.– En ocasión de su 25 aniversario, AFP Crecer celebró una misa de acción de gracias como parte de las actividades conmemorativas por su trayectoria dentro del sistema previsional de la República Dominicana.

La eucaristía se llevó a cabo el martes 17 de febrero de 2026 en la Catedral Primada de las Américas y fue presidida por el reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua, en un ambiente de recogimiento y gratitud.

El acto reunió a directivos, colaboradores e invitados especiales, quienes acompañaron a la institución en esta significativa fecha que marca un cuarto de siglo desde su fundación, el 15 de febrero de 2001.

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades del sistema previsional, entre ellas Francisco A. Torres, superintendente de la Superintendencia de Pensiones.

También asistieron representantes de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y de la Tesorería de la Seguridad Social, junto a ejecutivos de otras administradoras de fondos de pensiones y entidades vinculadas al sector.

La amplia participación de actores gubernamentales, reguladores y aliados estratégicos evidenció el posicionamiento de AFP Crecer como una de las instituciones más relevantes dentro del ecosistema previsional nacional.

AFP Crecer forma parte del Centro Financiero Crecer y, bajo el liderazgo de Rita Plá, ha desarrollado una etapa de consolidación orientada a la innovación, la cercanía con los afiliados y la educación previsional.

Actualmente, la entidad supera los 1.56 millones de afiliados, lo que la posiciona como la segunda administradora de fondos de pensiones con mayor número de afiliados en el país.

Durante su intervención, Rita Plá expresó que estos 25 años representan un compromiso profundo con cada persona que ha depositado su confianza en la institución.

Destacó que acompañar a los afiliados a lo largo de su vida laboral y en momentos de vulnerabilidad constituye una responsabilidad asumida con convicción, excelencia y visión de largo plazo.

A lo largo de su trayectoria, AFP Crecer ha impulsado programas de educación financiera y previsional, promoviendo mayor conocimiento sobre la importancia del ahorro para el retiro y la planificación a futuro.

Asimismo, ha desarrollado iniciativas de inclusión, soluciones digitales y alianzas estratégicas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y social del país.

La institución también ha mantenido un voluntariado corporativo activo, realizando acciones solidarias en comunidades vulnerables y promoviendo la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.

Con esta misa de acción de gracias, AFP Crecer reafirma el propósito que ha guiado su gestión desde sus inicios: contribuir a un futuro digno y seguro para sus afiliados, mediante una administración previsional basada en la confianza, la transparencia y la sostenibilidad.