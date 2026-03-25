Aeropuerto del Cibao lidera jornada verde con más de 17 mil árboles sembrados en la sierra

Bartolo García

SANTIAGO, R.D.– El Aeropuerto Internacional del Cibao continúa consolidando su compromiso con el medio ambiente tras alcanzar la siembra de más de 17,000 árboles en San José de las Matas, como parte de su programa de reforestación iniciado en 2021.

Las jornadas, realizadas en colaboración con el Plan Sierra, han impactado comunidades como Los Montones Arriba, Bohío Viejo, Loma de Guajaca, Las Guáranas, El Córbano y Las Canas, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas y al fortalecimiento de cuencas hidrográficas.

El administrador general del aeropuerto, ingeniero Teófilo Gómez, destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales en la región.

Asimismo, resaltó la participación activa de colaboradores, sus familias, aerolíneas y prestadores de servicios, quienes se integran a las jornadas no solo para sembrar, sino también para fomentar la conciencia ambiental.

Por su parte, Inmaculada Adames, vicepresidenta ejecutiva del Plan Sierra, valoró el respaldo del aeropuerto, destacando la alta tasa de sobrevivencia de las plantaciones realizadas como muestra de un trabajo responsable y bien ejecutado.

En el marco del programa de Acreditación de Carbono Neutral en Aeropuertos (ACA), aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines también se han sumado a estas iniciativas, reforzando el compromiso conjunto de la industria con la reducción de la huella de carbono.

Con estas acciones, el Aeropuerto Internacional del Cibao reafirma su visión de desarrollo sostenible, promoviendo prácticas responsables que benefician tanto al medio ambiente como a las futuras generaciones.