Aeropuerto de Punta Cana rompe marcas históricas y consolida su liderazgo aéreo en 2025

Bartolo García

El Aeropuerto de Punta Cana cerró el año 2025 reafirmando su posición como la principal puerta de entrada aérea de la República Dominicana y uno de los aeropuertos más dinámicos del Caribe, tras registrar un crecimiento sostenido y múltiples récords históricos de operaciones y flujo de pasajeros.

Durante el mes de diciembre de 2025, la terminal alcanzó tres récords semanales consecutivos de vuelos, con 812, luego 896 y finalmente 900 operaciones en una sola semana, una cifra sin precedentes que evidencia la fortaleza de su capacidad operativa en temporada alta.

Este desempeño estuvo acompañado por un notable incremento interanual del 11.5 % en el movimiento de pasajeros durante diciembre, al pasar de 975,450 viajeros en 2024 a 1,087,621 en el mismo mes de 2025.

De igual forma, las operaciones aéreas del mes marcaron un nuevo máximo, con un crecimiento del 12.8 %, al registrarse 3,453 vuelos frente a los 3,062 contabilizados en diciembre del año anterior.

El balance general del año confirmó la tendencia ascendente del aeropuerto, que movilizó más de 11 millones de pasajeros en 2025, lo que representa un aumento del 9.9 % respecto a 2024, mientras que las operaciones aéreas crecieron un 15.6 %, alcanzando un total de 35,092 vuelos.

Las autoridades aeroportuarias atribuyen este desempeño a la apertura de nuevas rutas estratégicas y al fortalecimiento de la conectividad con mercados clave como Francia, México, Estados Unidos, Colombia y el Caribe Oriental.

Asimismo, la expansión de aerolíneas internacionales que operan en Punta Cana ha consolidado a la terminal como un hub turístico regional de referencia en el Caribe y América Latina.

El crecimiento operacional estuvo respaldado por importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la acreditación Nivel 3 en Experiencia del Cliente otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos, que certifica altos estándares en la atención y satisfacción de los pasajeros.

A esto se suman las 4 estrellas concedidas por SKYTRAX, así como el reconocimiento al VIP Lounge por Priority Pass, lo que refuerza la reputación del aeropuerto en materia de calidad de servicio.

En el ámbito de gestión y sostenibilidad, el PUJ logró la recertificación en las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001, confirmando su compromiso con la eficiencia operativa y la gestión ambiental responsable.

Durante 2025 también se ejecutaron avances significativos en infraestructura, como la ampliación del parqueo de la Terminal B y la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el primer parque logístico que opera dentro de un aeropuerto en la región.

Estas inversiones han permitido mejorar la experiencia del pasajero, optimizar los procesos logísticos y fortalecer la competitividad del aeropuerto frente a otros destinos del Caribe.

El desempeño del Aeropuerto de Punta Cana refleja, además, el impacto positivo del ecosistema turístico nacional, impulsado por nuevas aperturas hoteleras, alianzas estratégicas y una visión integral de desarrollo del destino.

Desde su inauguración en 1983, el PUJ se ha consolidado como el primer aeropuerto privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico de la República Dominicana, conectando 81 aeropuertos en 26 países.

Con estos resultados, el Aeropuerto de Punta Cana cierra 2025 como un motor clave del turismo y la economía nacional, proyectándose hacia 2026 con una operación robusta, estándares internacionales de excelencia y un liderazgo firme en la aviación regional.