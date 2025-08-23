Aeropuerto de Punta Cana recibe premio “The Best of DR 2025” como mejor experiencia de viaje

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia. – El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) fue reconocido con el premio “The Best of DR 2025” en la categoría Servicios – Experiencia de Viaje, otorgado por la Revista Mercado, consolidándose como una de las instituciones más influyentes del país.

La premiación fue entregada por Sarah De Moya, directora de Ventas de Mercado Media Network, y recibida por Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del aeropuerto, quien destacó el compromiso del personal y la confianza de los pasajeros.

Con este reconocimiento, el aeropuerto reafirma su liderazgo en la región y su papel como puerta de entrada principal al turismo dominicano, al manejar más del 68% del tráfico aéreo internacional del país.

“El galardón es un compromiso para seguir conectando sueños con el futuro. Gracias a nuestros colaboradores y pasajeros por confiar en nuestra experiencia”, expresó Rainieri al recibir el premio.

El evento se enmarca en la edición número 17 de “The Best of DR”, una publicación especial de la Revista Mercado que distingue lo mejor en gastronomía, cultura, entretenimiento, moda, deportes, negocios y servicios.

Los organizadores resaltaron que el premio reconoce a los protagonistas que aportan al desarrollo de la sociedad dominicana y que, con su trabajo, hacen brillar el nombre del país a nivel internacional.

En esta edición, se subrayó el rol del Aeropuerto de Punta Cana como motor de conectividad y modelo de gestión privada que ha marcado pauta en la región del Caribe.

Inaugurado en 1983, el PUJ fue el primer aeródromo privado de uso comercial internacional en el mundo y hoy es referente por su eficiencia, innovación y sostenibilidad.

Actualmente conecta con 75 ciudades y 34 países, a través de 58 aerolíneas, siendo el aeropuerto de mayor conectividad del Caribe.

Su infraestructura incluye 33 puertas de embarque, 38 parqueos de aeronaves y 7 salones VIP, además de un Centro de Reciclaje e Incineración que procesa el 60% de sus residuos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

En términos de pasajeros, el aeropuerto marcó un hito al convertirse en el primero en el país en alcanzar la cifra récord de 9 millones de viajeros en movimiento.

Durante ocho años consecutivos, el PUJ ha sido galardonado con el Airport Service Quality (ASQ), otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), como “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros anuales en el Caribe y Latinoamérica.

Este premio se basa en la evaluación directa de los viajeros, lo que refleja la consistencia en la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Con este nuevo reconocimiento, el Aeropuerto de Punta Cana reafirma su liderazgo y su compromiso de seguir elevando los estándares de la aviación en República Dominicana y en la región.

