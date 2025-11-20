Aduanas y Contraloría refuerzan fiscalización pública para garantizar uso correcto del erario

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa fortaleciendo sus sistemas de control interno mediante un programa formativo coordinado con la Contraloría General de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar los mecanismos de supervisión y gestión institucional.

La iniciativa incluye la capacitación del personal en áreas estratégicas relacionadas con la fiscalización, la gestión financiera y el control previo dentro de los procesos administrativos.

El programa formativo, titulado “Enfoque estratégico para la gestión del control interno institucional”, está dirigido a directores, asesores y colaboradores vinculados a la Gerencia Administrativa y Financiera de la DGA.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó la importancia de este proceso de fortalecimiento institucional, el cual cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Sanz Lovatón afirmó que la DGA respalda plenamente el trabajo de la Contraloría y aseguró disposición absoluta para aplicar cada requerimiento que contribuya a mejorar la transparencia operativa del organismo.

“No hay requerimiento que ustedes nos puedan hacer, que nosotros no estemos dispuestos a atender prontamente”, expresó el funcionario, reafirmando su compromiso con la fiscalización efectiva.

De su lado, el contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, explicó que el fortalecimiento de capacidades en los equipos internos se traduce en auditorías más rigurosas y en un mejor uso de los recursos públicos.

Santana García recordó que la Contraloría no solo registra y revisa contratos, sino que también aprueba los libramientos de pago que deben estar correctamente sustentados, conforme a la normativa vigente.

El funcionario subrayó que la finalidad principal de estas acciones es ofrecer garantías al país de que los fondos provenientes de impuestos y aranceles se utilicen de manera correcta y sin espacio para irregularidades.

“Nuestra misión es llevar tranquilidad y confianza al pueblo dominicano, asegurando un manejo íntegro de los recursos del Estado”, puntualizó el contralor.

El curso es impartido por la Escuela del Control Interno de la Contraloría y se respalda en la Circular 2025009, que habilita el programa de enfoque estratégico en instituciones sujetas a la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno.

Esta política refuerza la responsabilidad institucional de prevenir riesgos administrativos, mejorar los controles y asegurar que el desempeño público responda a los estándares de legalidad y eficiencia.

La DGA señaló que continuará impulsando una cultura de cumplimiento normativo y de transparencia, que permita fortalecer la confianza ciudadana y promover una administración más moderna y responsable.