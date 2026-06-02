Aduanas moderniza sus servicios con nueva plataforma de pagos digitales

Bartolo García

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento de la nueva plataforma de Pagos con Tarjetas de la Dirección General de Aduanas (DGA), una herramienta tecnológica diseñada para simplificar los procesos de pago, mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la transformación digital de los servicios aduaneros en República Dominicana.

Durante el acto, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que esta modalidad facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y tendrá un impacto significativo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), consideradas uno de los principales motores de la economía nacional.

Arroyo explicó que el uso de tarjetas de crédito y débito permitirá a las empresas optimizar su capital de trabajo, mejorar su liquidez y garantizar una mayor continuidad operativa en sus actividades de comercio internacional. Además, señaló que en 2025 la DGA recaudó más de RD$270 mil millones, de los cuales alrededor de RD$30 mil millones fueron aportados por pequeños y medianos contribuyentes.

El funcionario indicó que la nueva plataforma fortalece la facilitación del comercio al permitir pagos inmediatos, reducir los tiempos de despacho y ofrecer una mayor trazabilidad de las operaciones mediante registros electrónicos verificables. También contribuirá a disminuir el uso de efectivo y a fortalecer la seguridad en los procesos aduaneros.

Los pagos podrán realizarse de manera gradual en las diferentes administraciones de Aduanas, utilizando tarjetas físicas, dispositivos móviles y las plataformas digitales de la institución. Actualmente, el 99 % de las recaudaciones de la DGA se efectúan por canales electrónicos, mientras que apenas un 1 % corresponde a métodos tradicionales.

Como incentivo para promover el uso de esta modalidad, Visa República Dominicana anunció que desde el 2 de junio hasta el 31 de julio de 2026 los usuarios con tarjetas de crédito Visa emitidas por bancos dominicanos podrán recibir un cashback de hasta un 10 % al realizar pagos de impuestos aduaneros a través de los canales autorizados.

La iniciativa fue formalizada mediante un acuerdo entre la DGA, Visa y las entidades adquirentes CardNET, AZUL y PORTAL. Las instituciones participantes coincidieron en que este proyecto representa un paso importante hacia la modernización del comercio, la eficiencia de los servicios públicos y el fortalecimiento de la competitividad económica del país.

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