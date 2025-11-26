Aduanas interviene dos tiendas del sector asiático en Azúa



Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA),continúa firme en su lucha contra las malas prácticas comerciales del sector asiático, ejecutando nuevas acciones de control al intervenir Plaza Chinese Mall Azua y Deseo Mall, donde se detectaron subvaluación, evasión fiscal e irregularidades en facturas de compras locales sin reflejo del ITBIS.



La DGA informó que, específicamente en estas dos intervenciones en Azua, se mantienen abiertas las investigaciones debido a la detección de irregularidades adicionales y patrones recurrentes, lo que ha motivado un reforzamiento del seguimiento en la zona. La institución advierte que continuará vigilante en todas las provincias.



Durante el operativo, equipos técnicos de la gerencia de Fiscalización realizaron inspecciones exhaustivas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, detectar inconsistencias documentales y asegurar que las mercancías cumplan con los estándares legales establecidos.



Los operativos de fiscalización desde el 2020 a la fecha, han generado 193 intervenciones de las cuales hay 130 finalizadas y 60 en proceso.



La DGA reafirma su compromiso con la transparencia, la defensa de la economía nacional y el fortalecimiento del comercio formal, actuando con firmeza ante cualquier indicio de violación a la ley.



Nabila Varela, gerente de Fiscalización, advirtió que las intervenciones continuarán en distintas provincias como parte de su compromiso con la legalidad y la protección de los intereses nacionales.





