Aduanas intensifica controles y consolida ofensiva contra el comercio ilícito

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección General de Aduanas (DGA) cerró el año reforzando su estrategia de combate al comercio ilegal, con una nueva intervención a un establecimiento del sector asiático en la provincia de La Vega, como parte de sus acciones de control posterior al despacho de mercancías.

La fiscalización, realizada este martes, estuvo orientada a verificar el estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente, incluyendo la correcta declaración de las mercancías importadas y la adecuada determinación del valor en aduanas.

Asimismo, la DGA evaluó la correcta clasificación arancelaria de los productos y el pago íntegro y oportuno de los impuestos correspondientes, como parte de su política de transparencia y equidad tributaria.

La institución informó que el comercio intervenido se encuentra actualmente en operación, mientras avanzan los procesos de revisión administrativa y técnica derivados de la auditoría.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de 2025, hasta el 23 de diciembre, la DGA ha realizado 49 auditorías al sector importador asiático, las cuales han arrojado diferencias en impuestos por un monto de RD$1,592 millones a favor del Estado dominicano.

Este resultado forma parte de un esfuerzo sostenido que, entre los años 2020 y 2025, acumula un total de 139 auditorías realizadas a este sector, con una diferencia fiscal global de RD$4,509 millones.

Las autoridades aduaneras destacaron que estas cifras reflejan la efectividad de los mecanismos de control implementados y el compromiso institucional con la defensa de la competencia leal en el mercado nacional.

En ese contexto, la DGA recordó que recientemente se reunió la Mesa Contra la Competencia Desleal y el Comercio Ilícito, un espacio de coordinación interinstitucional orientado a fortalecer la lucha contra estas prácticas.

Dicha mesa estuvo presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, junto a representantes de diversas entidades del Estado.

Entre los funcionarios participantes figuraron el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; el director ejecutivo de ProCompetencia, Víctor Benavides; y representantes del Consejo Nacional de Competitividad, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.

El encuentro también contó con la participación del sector privado, a través de la Organización de Empresas Comerciales (ONEC), encabezada por su presidente Ernesto Martínez, así como de la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros.

La DGA explicó que, como parte de las medidas innovadoras en ejecución, se está implementando la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, con el objetivo de detectar subvaluaciones y otras irregularidades.

Entre las herramientas utilizadas se incluyen equipos de rayos X, el uso de bodycams por parte del personal actuante y mesas de trabajo con otras aduanas internacionales para intercambiar mejores prácticas de control sobre importadores asiáticos.

Asimismo, se realizan fiscalizaciones conjuntas con la DGII y se ha procedido a la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas, como medida ejemplarizante.

La Dirección General de Aduanas reiteró que continuará fortaleciendo sus acciones de control y fiscalización, con el objetivo de proteger los ingresos del Estado, garantizar la competencia justa y combatir de manera frontal el comercio ilegal en todas sus formas.