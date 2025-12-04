Aduanas impulsa modernización histórica que dinamiza el desempeño de las zonas francas

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó este jueves los avances y transformaciones que han impactado de forma decisiva al sector zonas francas, un renglón clave para la economía nacional por su capacidad de atraer inversión extranjera, generar empleos y producir divisas.

Durante el encuentro, la institución destacó que las mejoras implementadas han permitido agilizar los despachos, reducir costos logísticos y propiciar un clima de negocios más confiable, elevando la previsibilidad operativa para exportadores y empresas instaladas en los parques industriales.

Entre los cambios introducidos se mencionaron más de 700 mejoras tecnológicas, la expansión de herramientas de inspección no intrusiva y la consolidación del programa Despacho en 24 Horas, iniciativas que han optimizado la seguridad y la eficiencia en la cadena logística.

La DGA explicó que estas transformaciones han fortalecido la competitividad del país en un momento geopolítico desafiante, marcado por incrementos arancelarios aplicados por los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, resaltó que el modelo de zonas francas ha evolucionado significativamente, dejando atrás un esquema centrado en la industria textil para dar paso a un ecosistema diverso, con empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos, electrónicos, productos agroindustriales y servicios especializados.

Sanz Lovatón afirmó que las zonas francas representan uno de los motores más importantes del desarrollo nacional, razón por la cual Aduanas mantiene el compromiso de seguir acompañando este crecimiento con soluciones tecnológicas e institucionales que aceleren sus procesos.

Durante su intervención, el funcionario señaló que “las zonas francas en República Dominicana tendrán un antes y un después luego de Luis Abinader”, subrayando que el país pasó de exportar en promedio US$700 millones en 2019 a superar los US$1,300 millones en la actualidad.

El subdirector de Zonas Francas de la DGA, Julio Anulfo Pascual, explicó que el evento Zona Franca: La Historia de un Cambio busca visibilizar no solo las iniciativas impulsadas por la institución, sino también los testimonios directos de las empresas que han experimentado beneficios concretos en sus operaciones.

Pascual recordó que al llegar en 2020 encontraron una subdirección con procesos manuales y totalmente analógicos. Hoy, gracias a la plataforma digital de servicios, las empresas pueden ahorrar tiempo, reducir costos y cumplir con mayor eficacia sus compromisos logísticos.

El encuentro contó con la participación de representantes de compañías del sector y de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), que valoraron positivamente los esfuerzos para fortalecer la competitividad del país.

De acuerdo con los datos expuestos, en 2024 el sector zonas francas aportó US$8,425 millones, registrando un crecimiento de 5.9 % en comparación con el año anterior, y representando el 67.7 % de todas las exportaciones nacionales.

Asimismo, el sector genera 198,450 empleos directos, mientras que los indirectos se estiman en cerca de 460,000, evidenciando el alto impacto de la actividad productiva en la economía dominicana.

Las autoridades destacaron además que por cada peso exonerado al sector de zonas francas, se generan alrededor de US$5 adicionales para la economía nacional, lo que demuestra la rentabilidad y conveniencia de este modelo productivo.

Con estas transformaciones y resultados, la DGA reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los procesos aduaneros para asegurar que las zonas francas sigan siendo un pilar sólido y competitivo del desarrollo económico del país.