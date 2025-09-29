Aduanas detalla las ventajas del cumplimiento voluntario y la declaración anticipada ante consultores impositivos

Punta Cana, R.D.- La Dirección General de Aduanas (DGA) explicó, ante consultores impositivos, las ventajas que otorga la nueva Ley de Aduanas 168-21 al cumplimiento voluntario, así como de las mejoras tecnológicas y los servicios que ha automatizado la entidad para facilitar la tributación y las operaciones aduaneras de las empresas.

Durante el Segundo Congreso Internacional de Consultores Impositivos CICI 2025, Daniel Peña, subdirector de Aduanas, en representación del director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó que las transformaciones legales, tecnológicas y de infraestructura que ha implementado la actual gestión de Aduanas, responden a una nueva cultura de visión y servicio, y al objetivo gubernamental de convertir al país en un hub logístico y las oportunidades que esto trae para la economía dominicana.

Entre esas mejoras, destacó la implementación de unos 700 cambios tecnológicos, la automatización de 78 servicios, que, a su vez, han desembocado en mayor control y en facilitación de comercio.

“Cuando se facilita el comercio, la recaudación, también, llega”, declaró Peña, ante los miembros e invitados del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).

Asimismo, resaltó que durante la actual administración aduanera el despacho de contenedores pasó de un promedio de 9 días a menos de 48 horas en la actualidad.

“Se trata de simplificar todos los procesos que se puedan simplificar, para que el contribuyente pueda hacer sus operaciones de manera remota y manera sencilla”, añadió el subdirector de Aduanas.

En tanto que Eduardo Rodríguez, asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, ofreció una conferencia sobre el nuevo régimen aduanero dominicano, y sus aportes al cumplimiento voluntario, a raíz de la nueva Ley de Aduanas 168-21, promulgada en agosto de 2021.

Puso como ejemplo que los contribuyentes con un buen cumplimiento voluntario tienen accesos a programas como el de Operador Económico Autorizado (OEA), el cual otorga una serie de facilidades y un trato privilegiado a las cargas de más de 680 empresas ya certificadas, por su buen comportamiento.

Otra iniciativa que facilita el cumplimiento voluntario son las declaraciones anticipadas y el Motor de Riesgo con el que cuenta la DGA, que analiza con inteligencia artificial unos 188 indicadores dinámicos, creando un perfil más eficiente de los contribuyentes y sus actividades empresariales, y que, a su vez, ha reducido las inspecciones físicas en los últimos cinco años de 49.6 % a 20.1 %.

La Dirección General de Aduanas participó en el Segundo Congreso Internacional de Consultores Impositivos (CICI 2025) con el tema: Avances, desafíos, planes y oportunidades para la Administración Tributaria Dominicana, junto al director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez.

CICI 2025 se celebró durante tres días en Punta Cana bajo el lema “Tendencias de la fiscalidad y tributación: Una agenda necesaria para la República Dominicana”.

El Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci) es una institución sin fines de lucro cuyos objetivos son mantener en estudio permanente el sistema tributario dominicano y mantener actualizados a todos sus asociados en cuanto a los tributos que lo forman, sus reglamentos, normas generales, procedimientos formalmente establecidos y rutinas administrativas, entre otros, dirigido a asesores y consultores impositivos independientes.