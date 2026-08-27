ADOTIC fortalece capacidades técnicas de operadores de Internet con taller especializado en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO.– La Asociación Dominicana de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (ADOTIC), junto a su asociado Santiago Internet Exchange (STIX), realizó un taller especializado sobre DNS, Interconexión y Operación de Redes, dirigido a profesionales vinculados a proveedores de Internet, telecomunicaciones, ingeniería y administración de infraestructuras de redes.

Durante la jornada, los participantes recibieron sesiones teóricas y prácticas sobre DNS y DNSSEC, servidores DNS recursivos, peering, BGP y RPKI, además de conocer buenas prácticas para la operación de redes. Los contenidos estuvieron orientados a fortalecer la seguridad, eficiencia y resiliencia de la infraestructura de Internet en República Dominicana.

El encuentro contó con el respaldo de ICANN, LACNIC, LACNOG e Internet Society (ISOC), organizaciones internacionales vinculadas al funcionamiento y desarrollo de Internet. Estas entidades acompañaron a ADOTIC y su proyecto STIX en los esfuerzos destinados a fortalecer las capacidades técnicas y la interconexión del ecosistema digital dominicano.

A través de Santiago Internet Exchange (STIX), la iniciativa procura crear y consolidar un punto donde proveedores de servicios de Internet, operadores y otros actores del sector puedan conectarse e intercambiar tráfico local de forma más directa y eficiente, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país.

Según los organizadores, una mayor interconexión local permite optimizar las rutas, reducir la latencia y mejorar la eficiencia de las redes, además de facilitar que una proporción más elevada del tráfico generado en República Dominicana pueda ser intercambiada dentro del territorio nacional. Víctor Jiménez, presidente de ADOTIC y director de STIX, destacó que una mayor colaboración entre operadores permitirá construir una infraestructura de Internet más sólida.

Otro de los temas abordados fue el impulso para la consolidación de un Network Operators Group (NOG) en República Dominicana, concebido como un espacio permanente de colaboración entre operadores, técnicos y profesionales especializados en redes. La propuesta busca facilitar el intercambio de experiencias, fortalecer conocimientos y promover iniciativas conjuntas para el desarrollo de Internet.

ADOTIC destacó que la amplia participación registrada en el taller evidencia el interés de la comunidad técnica dominicana en continuar fortaleciendo el ecosistema de Internet del país. La entidad apuesta por una infraestructura cada vez más conectada, segura, eficiente y resiliente, apoyada en la cooperación entre proveedores, operadores, profesionales y organizaciones especializadas.