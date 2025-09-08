Adompretur agradece al Abinader y Collado entrega de casa propia para su filial en Puerto Plata

PUERTO PLATA, Lunes 8 de septiembre. – El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado entregaron este domingo a la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) su primera casa propia: una moderna edificación de dos niveles que acogerá la filial del gremio en Puerto Plata y, además, el nuevo Museo del Turismo.

La ceremonia fue encabezada por el mandatario junto al ministro de Turismo, David Collado, y contó con la presencia de dirigentes y miembros locales y nacionales de Adompretur, liderados por Junior García y la presidenta nacional de la entidad, Sarah Hernández.

Durante su intervención, García hizo un recorrido por la historia de lucha del gremio para obtener esta sede, sueño que finalmente se cristalizó. Agradeció a personalidades de Puerto Plata por la donación de los terrenos y al Gobierno por materializar la construcción.

“Queremos agradecer al presidente Luis Abinader y al ministro David Collado por haber dignificado nuestro gremio local con la construcción de este majestuoso y moderno edificio, acorde a los nuevos tiempos”, expresó García en nombre de la prensa turística nacional y local.

El dirigente reconoció a varios protagonistas del logro: “En primer lugar, don Nano Ortega Brugal, quien gentilmente donó el terreno utilizado para esta edificación; en segundo lugar, el pasado secretario general Manuel Emilio Gilbert, ideólogo de este ambicioso proyecto; además de pasados secretarios generales y miembros individuales que aportaron su granito de arena”, manifestó.

Explicó que el edificio será utilizado como oficinas y salón de eventos en el segundo nivel, los cuales solo esperan el mobiliario para quedar completamente habilitados, mientras que en el primer nivel operarán el Museo de la Música Típica Dominicana y una oficina de Información Turística.

“Nosotros, como gremio especializado en turismo, tenemos mucho que aportar y estamos plenamente convencidos de que el esfuerzo en conjunto logra que los resultados sean más significativos”, añadió García.

La presidenta nacional de Adompretur, Sarah Hernández, no ocultó su emoción durante la entrega del edificio, sellada con el corte de la cinta junto al presidente Abinader y el ministro Collado.

“Esta casa es más que una sede: es un símbolo de dignidad para quienes comunican desde y para el turismo”, afirmó Hernández, flanqueada por Junior García. Subrayó que este espacio representa un impulso para ejercer una comunicación ética, responsable y enfocada en el desarrollo sostenible del sector turístico.

Luego del acto oficial, Hernández y García sostuvieron un encuentro con miembros de la filial de Adompretur y delegaciones llegadas desde Santo Domingo, celebrando juntos el hito de contar, por primera vez en la historia del gremio, con una casa propia. Hernández también anunció la designación de Antonio Mercado como coordinador regional de Adompretur para las provincias de Samaná y María Trinidad Sánchez. La presidenta de Adompretur viajó acompañada de los directivos Raysa Feliz, Marcos Cadet y Osvaldo Soriano.

La nueva sede, de diseño funcional y moderno, está distribuida en dos niveles. En el primer piso funcionará el Museo del Turismo, con accesibilidad para personas con discapacidad, baños y almacén. En el segundo nivel operarán las oficinas de Adompretur, con área de recepción, salón multiuso, oficinas privadas, comedor y baños. La inversión total en esta obra fue de RD$35.5 millones.

La entrega de la sede formó parte de una jornada gubernamental en la que también fueron inauguradas otras dos obras clave para el turismo en la provincia: la rehabilitación del acceso a playa Teco, en Maimón, y la reconstrucción de calles del casco histórico de San Felipe.

Una inversión millonaria con impacto directo

Correspondió al ministro de Turismo, David Collado, el discurso central del acto, en el que se refirió a la entrega de la casa a Adompretur y a otras obras turísticas en Puerto Plata, quien destacó la importancia de esas obras y su impacto en el desarrollo del turismo en la Novia del Atlántico, que sigue tomando un nuevo y fuerte impulso, generando cada vez más empleos.

Collado y el mandatario recorrieron varios municipios de San Cristóbal, en el que el presidente Abinader expresó: ‘’Estas obras son de trascendental importancia para el turismo en Puerto Plata, ya que estamos hablando del acceso a una de las más visitadas playas de Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el anhelado edificio que alojará a los periodistas turísticos y al Museo de Turismo de Puerto Plata’’, dijo el ministro Collado al pronunciar las palabras en uno de los actos, que encabezó el presidente Abinader.

Tanto Collado como Abinader valoraron como positiva las intervenciones que se realizaron en las 15 calles del casco urbano y la importancia del edificio que alojará las oficinas de ADOMPRETUR-Puerto Plata y al Museo del Turismo

En conjunto, las tres obras implicaron una inversión superior a los RD$262 millones, ejecutadas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), brazo operativo del Ministerio de Turismo.

La reconstrucción del acceso a playa Teco, con una longitud de 3.6 kilómetros y un ancho vial de 8 metros, incluyó cunetas, alcantarillas, señalización y encache de cañadas, con una inversión de RD$146.9 millones. El ministro Collado aseguró que este acceso mejorado tendrá un efecto directo en la economía de Maimón, facilitando la llegada de turistas por vía marítima y aérea.

Para Adompretur, la nueva casa no es solo un espacio físico, sino una plataforma desde la cual seguir aportando al posicionamiento turístico del país. Como enfatizó Sarah Hernández, es también un recordatorio de que el trabajo de los periodistas de turismo merece respeto, respaldo y estructuras dignas desde donde ejercer su rol.