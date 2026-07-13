Adompretur abre la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026

La institución invita a periodistas y comunicadores de todo el país a postular sus trabajos en las diez categorías del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL) 2026. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto y los ganadores serán reconocidos el próximo 4 de noviembre.

Santo Domingo, julio de 2026. La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) abrió la convocatoria para participar en la vigésima segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL) 2026 e invitó a periodistas y comunicadores de todo el país a postular los trabajos sobre turismo publicados entre octubre de 2025 y agosto de 2026.

La edición 2026 tendrá como concepto “Contadores de Historias: Historias que nos Conectan”, una propuesta que reconoce el papel de los periodistas y comunicadores como narradores de las historias que proyectan la riqueza natural, cultural, gastronómica y humana de la República Dominicana, fortaleciendo la imagen del país y contribuyendo al desarrollo de la industria turística.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en www.adompretur.com y enviar, a más tardar el 31 de agosto de 2026, los enlaces o archivos correspondientes a sus trabajos al correo electrónico [email protected], junto con el formulario debidamente completado y dos fotografías en alta resolución, conforme a lo establecido en las bases del concurso.

Las bases del concurso, el formulario de inscripción y todos los requisitos de participación están disponibles en www.adompretur.com y en las redes sociales oficiales de Adompretur.

Novedades

En esta edición, el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua presenta bases renovadas y un nuevo jurado, integrado por destacados académicos y profesionales de distintas áreas de la comunicación, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

Las nuevas bases incorporan mejoras orientadas a fortalecer la transparencia del proceso de selección, facilitar la participación de los concursantes y garantizar una evaluación más rigurosa, objetiva y acorde con los desafíos del periodismo actual. Asimismo, incluyen criterios específicos para los trabajos publicados en medios digitales y mecanismos de verificación técnica para preservar la originalidad de los contenidos, prevenir el plagio y promover el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, privilegiando siempre la producción periodística propia.

Importancia del PEL

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, destacó que el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua constituye el máximo reconocimiento al periodismo turístico en la República Dominicana y una oportunidad para valorar el trabajo de quienes contribuyen a fortalecer uno de los principales sectores de la economía nacional.

“El PEL reconoce el talento, el rigor, la investigación y el compromiso de periodistas y comunicadores que, desde sus distintos medios y plataformas, contribuyen a proyectar la riqueza natural, cultural e histórica de la República Dominicana y a promover un turismo responsable, sostenible y de excelencia”, expresó.

La directora del Premio Epifanio Lantigua y vicepresidenta de Adompretur, Millizen Uribe, exhortó a los profesionales de la comunicación de todo el país a participar en esta nueva edición.

“Queremos que todo periodista o comunicador que haya realizado un trabajo de calidad sobre turismo participe. Invitamos tanto a quienes laboran en medios nacionales como regionales a revisar las bases, completar su inscripción y presentar sus trabajos dentro del plazo establecido. El PEL es una oportunidad para reconocer el buen periodismo y destacar las historias que inspiran, conectan y contribuyen al desarrollo del turismo dominicano.”

Los trabajos podrán competir en los siguientes renglones y categorías:

Prensa Escrita

Audiovisual

Prensa Digital

Revista Impresa y/o Digital

Arte y Cultura

Fotografía

Gastronomía

Turismo Regional

Ecoturismo

Periodismo de Opinión

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026 será celebrada el miércoles 4 de noviembre, en una gala que reunirá a representantes del sector turístico, autoridades, empresarios y profesionales de la comunicación. Los ganadores recibirán premios en metálico y la tradicional estatuilla elaborada por los talleres de El Artístico, en La Romana.