ADOFA garantiza estabilidad en el mercado arrocero con producción récord nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) informó que el país cuenta con suficiente producción nacional para cubrir toda la demanda de consumo interno, evitando la necesidad de importar el grano durante este año.

De acuerdo con la institución, más de 10 millones de quintales de arroz han sido ya recolectados, lo que constituye una cifra récord y una señal de la fortaleza del sector arrocero en la República Dominicana.

ADOFA destacó que esta abundancia productiva ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de productores, factorías y el acompañamiento de la Comisión Nacional Arrocera, que ha velado por el cumplimiento de los acuerdos de precios y la estabilidad en la comercialización.

La entidad aclaró que incluso bajo las condiciones del DR-CAFTA, que permite la importación del grano en caso de déficit, no ha sido necesario activar dicho mecanismo, ya que la producción nacional es suficiente para satisfacer la demanda.

En ese sentido, los directivos de ADOFA expresaron que esta es una señal positiva para la economía y para la seguridad alimentaria del país, porque reafirma la capacidad del campo dominicano de suplir de manera autosuficiente un alimento básico en la dieta de la población.

Al referirse al aspecto comercial, la asociación señaló que se ha recibido la producción nacional cumpliendo con los precios acordados a los productores, lo que contribuye a mantener el equilibrio en el mercado y a garantizar ingresos justos a los agricultores.

Asimismo, explicaron que los precios de venta al comercio se mantienen dentro de los rangos establecidos por la Comisión Nacional Arrocera, evitando fluctuaciones bruscas que puedan afectar a consumidores y productores.

Con esta medida, se logra que el arroz llegue a la mesa de las familias dominicanas en condiciones de estabilidad, tanto en cantidad como en precio, lo que representa un alivio en momentos en que otros alimentos han registrado incrementos.

Sin embargo, ADOFA reconoció que persisten desafíos importantes en materia de almacenamiento y logística, que requieren del trabajo mancomunado entre el Gobierno, los productores y todos los actores del sector para garantizar que la abundancia productiva se convierta en abastecimiento constante.

La organización resaltó que la unidad y madurez mostrada por el sector arrocero han sido claves para superar retos coyunturales y consolidar una política de estabilidad en el suministro.

Al mismo tiempo, se hizo un llamado a continuar fortaleciendo la cadena de valor, desde la siembra hasta la distribución, con el fin de asegurar que los excedentes se manejen de manera eficiente y no se vean afectados por pérdidas postcosecha.

ADOFA reafirmó su compromiso con el país de recoger la totalidad de la cosecha nacional, garantizando así que los productores tengan asegurada la colocación de su producción y que el comercio disponga del grano en los volúmenes necesarios.

Finalmente, la asociación insistió en que el arroz dominicano seguirá siendo símbolo de identidad y seguridad alimentaria, mientras se trabaja en modernizar las infraestructuras del sector para enfrentar los retos del futuro.

Con este anuncio, el sector arrocero envía un mensaje de tranquilidad a la población: este año, el arroz consumido en los hogares dominicanos ha sido 100 % de producción nacional, sin necesidad de importar un solo grano.