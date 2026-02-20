ADOCOSE impulsa la innovación y la ética en su X Congreso Internacional 2026

Bartolo García

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) celebró su X Congreso ADOCOSE 2026 en Santo Domingo, consolidando este encuentro como uno de los principales espacios de actualización y reflexión del sector asegurador en la República Dominicana.

El evento se desarrolló bajo el lema “Más allá del Riesgo: Innovar con propósito”, destacando la necesidad de evolucionar hacia modelos más estratégicos, éticos y tecnológicamente avanzados dentro del mercado de seguros.

La jornada reunió a 12 expositores y panelistas nacionales e internacionales, quienes compartieron experiencias, tendencias y buenas prácticas enfocadas en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la transformación del sector.

El congreso sirvió como plataforma de intercambio profesional para fortalecer la visión estratégica de los corredores de seguros y su rol dentro del sistema financiero y de protección del país.

Durante su intervención, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, destacó el papel esencial que desempeñan los corredores como garantes de confianza en el sistema asegurador.

Valentín afirmó que los corredores no representan intereses distintos al de asesorar y acompañar a los asegurados, subrayando que su función principal es brindar seguridad y orientación profesional a los clientes.

Por su parte, el presidente de ADOCOSE, Richard Ros, resaltó la evolución acelerada que ha experimentado el gremio en los últimos años, fortaleciendo herramientas y capacidades para elevar la calidad del servicio.

Ros indicó que actualmente los miembros de la asociación cuentan con mayores recursos técnicos y formativos que les permiten desempeñar su labor con estándares más altos de profesionalismo.

En tanto, Zaidé Alba, líder del Congreso, enfatizó que pertenecer al sector asegurador implica asumir un rol de aliado estratégico en la defensa de los intereses de los asegurados.

Señaló que el objetivo del encuentro es generar reflexiones profundas que impulsen una prestación de servicios basada en la ética, la innovación y el compromiso con la transparencia.

La actividad se llevó a cabo en el Hotel Jaragua, contando con la participación de empresarios, líderes del sector y representantes de corredores de seguros de todo el país.

El evento reafirmó la importancia de la capacitación continua como pilar para enfrentar los desafíos de un entorno regulatorio y económico en constante cambio.

Asimismo, se destacó el papel de la innovación tecnológica como herramienta clave para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la sostenibilidad del sector.

Con esta décima edición, ADOCOSE consolida su congreso como un espacio de referencia en el ámbito asegurador dominicano, promoviendo una visión moderna y orientada al propósito en la gestión del riesgo.