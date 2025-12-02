ADOACERO y la Dirección General de Contrataciones Públicas firman acuerdo para  impulsar compras públicas sostenibles en el sector del acero 

Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Dominicana del Acero (ADOACERO) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional orientado a fortalecer la sostenibilidad, la transparencia y la innovación en los procesos de contratación pública relacionados con el sector acero.

El acuerdo fue firmado por él director general de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Lic. Carlos Pimentel, y el director ejecutivo de ADOACERO, Marcelo Salazar.

El acuerdo suscrito tiene por objeto establecer una hoja de ruta conjunta para incorporar criterios de sostenibilidad e innovación en los procesos de contratación pública, así como en las fichas técnicas, guías y documentos de referencia utilizados por las instituciones del Estado vinculados a productos del sector acero, en el marco de la Política de Compras Verdes impulsada por el Estado dominicano mediante el Decreto 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas.

Durante el acto, el director ejecutivo de ADOACERO, Marcelo Salazar, destacó la importancia de este paso institucional al subrayar que la sostenibilidad industrial del acero dominicano está hoy respaldada por procesos de certificación, medición de huella ambiental y mejoras continuas en eficiencia energética, reciclaje y control de emisiones. “Este acuerdo representa un hito en la cooperación público-privada. La DGCP ha demostrado apertura y visión al reconocer el valor estratégico del acero producido localmente bajo criterios de sostenibilidad y trazabilidad ambiental. Para nuestro sector, este es un compromiso con la calidad, la transparencia y las mejores prácticas ambientales”, afirmó.

Salazar también resaltó la relevancia económica del sector construcción como uno de los mayores generadores de empleo, dinamismo económico y sectores que más contribuyen a la recaudación fiscal en la República Dominicana, y enfatizó que la disponibilidad de acero terminado producido en el país fortalece la capacidad industrial nacional, reduce vulnerabilidades externas y asegura insumos de calidad para el desarrollo de obras públicas y privadas. “Somos un sector que ha invertido en tecnología, innovación y estándares internacionales, incluyendo certificaciones de huella ambiental. Esta colaboración permitirá que esas capacidades se traduzcan en decisiones de compras públicas más sostenibles, una mejor calidad del gasto y mayores exigencias técnicas que beneficien al país y promuevan el crecimiento del aparato productivo dominicano”, agregó.

De su lado, la DGCP reafirmó su interés en impulsar la participación de sectores productivos comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo responsable, alineando las políticas de compras con los principios de transparencia y eficiencia del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.