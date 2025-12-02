Banco Popular
ADOACERO y la Dirección General de Contrataciones Públicas firman acuerdo para  impulsar compras públicas sostenibles en el sector del acero 

Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Dominicana del Acero  (ADOACERO) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional orientado a  fortalecer la sostenibilidad, la transparencia y la innovación en los procesos de contratación pública  relacionados con el sector acero.

El acuerdo fue firmado por él director general de la Dirección  General de Compras y Contrataciones, Lic. Carlos Pimentel, y el director ejecutivo de  ADOACERO, Marcelo Salazar. 

El acuerdo suscrito tiene por objeto establecer una hoja de ruta conjunta para incorporar criterios  de sostenibilidad e innovación en los procesos de contratación pública, así como en las fichas  técnicas, guías y documentos de referencia utilizados por las instituciones del Estado vinculados a  productos del sector acero, en el marco de la Política de Compras Verdes impulsada por el Estado  dominicano mediante el Decreto 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras  públicas sostenibles e inclusivas. 

Durante el acto, el director ejecutivo de ADOACERO, Marcelo Salazar, destacó la importancia de  este paso institucional al subrayar que la sostenibilidad industrial del acero dominicano está hoy  respaldada por procesos de certificación, medición de huella ambiental y mejoras continuas en  eficiencia energética, reciclaje y control de emisiones. “Este acuerdo representa un hito en la  cooperación público-privada. La DGCP ha demostrado apertura y visión al reconocer el valor  estratégico del acero producido localmente bajo criterios de sostenibilidad y trazabilidad  ambiental. Para nuestro sector, este es un compromiso con la calidad, la transparencia y las mejores  prácticas ambientales”, afirmó. 

Salazar también resaltó la relevancia económica del sector construcción como uno de los mayores  generadores de empleo, dinamismo económico y sectores que más contribuyen a la recaudación  fiscal en la República Dominicana, y enfatizó que la disponibilidad de acero terminado producido  en el país fortalece la capacidad industrial nacional, reduce vulnerabilidades externas y asegura  insumos de calidad para el desarrollo de obras públicas y privadas. “Somos un sector que ha  invertido en tecnología, innovación y estándares internacionales, incluyendo certificaciones de  huella ambiental. Esta colaboración permitirá que esas capacidades se traduzcan en decisiones de  compras públicas más sostenibles, una mejor calidad del gasto y mayores exigencias técnicas que  beneficien al país y promuevan el crecimiento del aparato productivo dominicano”, agregó. 

De su lado, la DGCP reafirmó su interés en impulsar la participación de sectores productivos  comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo responsable, alineando las  políticas de compras con los principios de transparencia y eficiencia del Sistema Nacional de  Compras y Contrataciones Públicas.

