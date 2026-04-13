Adiós a una leyenda del entretenimiento: muere Carlos Batista Matos

Bartolo García

El reconocido periodista y comunicador dominicano Carlos Batista Matos falleció este lunes 13 de abril, generando consternación en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del deceso del también productor de televisión, quien fue hallado sin vida en su residencia, hecho que ha provocado múltiples reacciones en el ámbito artístico y periodístico.

Popularmente conocido como “El Hombre más Caro” y “El Hombre más Bello”, Batista Matos se convirtió en una figura emblemática de la televisión dominicana, destacándose por su estilo directo, crítico y su particular forma de abordar el espectáculo.

Su mayor reconocimiento llegó con el programa “Con los Famosos”, transmitido por Color Visión desde 1998, espacio que lo consolidó como referente en la cobertura del entretenimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Además de este proyecto, también formó parte de producciones como Bachatas Urbanas y tuvo participación en eventos de gran relevancia como los Premios Casandra, hoy conocidos como Premios Soberano.

Batista Matos inició su carrera en el desaparecido vespertino Última Hora, donde se destacó como editor de la sección “La Tarde Alegre” y como autor de la columna “Escenario”, la cual ganó notoriedad por su tono crítico y su enfoque analítico del espectáculo.

Con el paso del tiempo, su transición a la televisión le permitió ampliar su alcance y convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo de entretenimiento en la República Dominicana.

Más allá de los medios, incursionó en la escritura con obras como Historia y evolución del merengue (1999) y Bachata: historia y evolución (2002), aportando un valioso registro documental sobre dos de los géneros musicales más representativos del país.

En el ámbito académico, se graduó con honores Suma Cum Laude en Relaciones Internacionales, demostrando una formación integral que complementó su destacada trayectoria profesional.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo homenajes de la Asociación de Cronistas de Arte, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del periodismo de entretenimiento. Su legado permanecerá como referencia obligada en la historia de la televisión dominicana.