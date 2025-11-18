Banco Popular
Close Menu
Deporte

Adael Amador se viste de héroe y Águilas vence al Licey en entrada extra

El joven sensacional de 22 años produjo el batazo decisivo para la quinta victoria seguida de los amarillos
No hay comentarios3 Mins Read
Adael Amador eljacaguero
Adael Amador

El joven sensacional de 22 años produjo el batazo decisivo para la quinta victoria seguida de los amarillos

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Una noche para recordar. Adael Amador volvió a demostrar por qué es una de las mayores promesas del béisbol dominicano al conectar el imparable que le dio el triunfo a las Águilas Cibaeñas sobre los Tigres del Licey, 6-4, en un electrizante partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el marcador igualado 4-4 en el décimo episodio, bases llenas y dos outs, Amador disparó línea sólida al jardín derecho ante el primer lanzamiento de Jean Carlos Mejía, desatando la locura en la fanaticada aguilucha.

La victoria prolonga a cinco la racha ganadora de las Águilas, que afianzan su dominio del torneo con récord de 15-3, liderando el campeonato de la LIDOM 2025-2026. El Licey, en cambio, cae a 8-11, permaneciendo en el cuarto puesto.

Jeurys Familia (1-0) se adjudicó el triunfo, pese a permitir el empate en el noveno. Jonathan Hernández logró su primer salvamento. Mejía (0-1) cargó con la derrota.

El ataque aguilucho se inauguró en el tercer capítulo, cuando Ezequiel Durán disparó triple y anotó por elevado de sacrificio de JC Escarra, colocando el choque 1-0.

En el cuarto, los bates amarillos explotaron nuevamente. Sencillo de Alberto Rodríguez, doble de Emmanuel Rodríguez y otro doble de Jonatan Clase empujaron dos más para ampliar la pizarra 3-0.

Adael Amador eljacaguero 1
Adael Amador

Los Tigres reaccionaron en la parte baja del mismo episodio con cuadrangular de dos carreras de Luis Campusano, que puso el duelo 3-2 y llenó de tensión a las gradas.

La sexta entrada trajo dramatismo cuando los azules llenaron las bases con dos outs, pero Óscar Rayo salió del atolladero ponchando a Liover Peguero en un turno de alto voltaje.

En el séptimo, Ángel Genao anotó el 4-2 después de sencillo, doble de Leody Taveras y elevado impulsador de Durán, aumentando nuevamente la ventaja cibaeña.

Sin embargo, los Tigres no se rindieron. En el noveno, un doble de Ángel Ortiz y un wild pitch permitieron que Omar De Los Santos anotara el empate 4-4 frente a Familia, enviando el juego a entradas extras.

Los abridores Charlie Barnes (Águilas) y Cameron Gann (Licey) se fueron sin decisión, con actuaciones aceptables que mantuvieron el juego cerrado durante la primera mitad del encuentro.

El bullpen aguilucho volvió a ser clave, con José Cuas, Jordany Mézquita, Burch Smith, Rayo, Cerantola y Richard Rodríguez controlando a los felinos hasta el momento del empate.

La ofensiva cibaeña fue liderada por Amador, Clase y Durán, mientras que por el Licey destacaron Campusano con su jonrón y Stevenson con imparables oportunos.

Este martes, las Águilas regresan al Estadio Cibao para recibir a los Toros del Este, con el zurdo Devin Smeltzer anunciado para abrir el encuentro.

La rivalidad más grande del Caribe volvió a demostrar por qué es la serie más emocionante: tensión, emoción, estadio lleno… y un héroe llamado Adael Amador.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply