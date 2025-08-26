Acuerdo turístico entre RD y Argentina impulsa inversión y cooperación bilateral

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– República Dominicana y Argentina sellaron un importante acuerdo de cooperación turística que busca incrementar el flujo de visitantes entre ambas naciones y fortalecer los vínculos de integración regional. El convenio se firmó en un acto celebrado en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo.

El documento fue rubricado por el ministro de Turismo dominicano, David Collado, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, quienes resaltaron la importancia estratégica del turismo como motor de desarrollo económico y social.

El acuerdo contempla la implementación de acciones conjuntas de facilitación turística, con miras a mejorar la conectividad, agilizar procesos y fomentar un mayor intercambio entre ciudadanos dominicanos y argentinos.

Uno de los puntos centrales es la coordinación de campañas de promoción turística conjunta, que permitirán proyectar de manera integrada los atractivos de ambos países en mercados internacionales.

Asimismo, el convenio establece mecanismos para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la atracción de inversiones turísticas, con especial énfasis en proyectos sostenibles que fortalezcan la oferta regional.

Durante el acto, el ministro Collado agradeció la presencia de Scioli y su delegación, y subrayó que Argentina se ha convertido en el tercer mercado emisor de turistas para República Dominicana, lo que evidencia el valor estratégico de este acuerdo.

“Este compromiso reafirma que el turismo es una actividad económica clave, que impulsa la integración regional y genera oportunidades de crecimiento compartido”, expresó Collado.

Por su parte, el ministro argentino Daniel Scioli valoró la firma como un paso histórico, destacando la visión conjunta de ambas naciones para potenciar el turismo como herramienta de desarrollo y diversidad cultural.

Scioli calificó a Collado como un referente mundial del sector turístico, por los logros alcanzados en República Dominicana en conjunto con el sector privado, logrando cifras récord en la llegada de visitantes.

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader sostuvo una llamada telefónica con Scioli, en la que expresó su respaldo al acuerdo y manifestó su interés en que el mismo se traduzca en un mayor número de argentinos y dominicanos visitando ambos países.

El mandatario reiteró que este tipo de alianzas internacionales reafirman el compromiso del Gobierno con la promoción de la República Dominicana como destino líder en la región del Caribe.

El documento conjunto también resalta la relación de amistad y entendimiento mutuo que históricamente ha unido a ambas naciones, así como la voluntad compartida de avanzar hacia un mayor perfeccionamiento de las políticas de intercambio turístico.

Con esta firma, República Dominicana y Argentina consolidan una plataforma de cooperación que impactará positivamente en sus economías, reforzando la integración regional a través del turismo y generando nuevas oportunidades para el sector privado y los emprendedores del área.

Este acuerdo se suma a las estrategias del Ministerio de Turismo dominicano para diversificar mercados, atraer nuevas inversiones y mantener el crecimiento sostenido del turismo, pilar fundamental de la economía nacional.