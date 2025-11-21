Acuerdo histórico de colaboración entre clubes Colombianos y Dominicanos de fútbol

Puerto Plata.- Los clubes de fútbol Atlántico FC de Puerto Plata, República Dominicana y FC Sabana Norte de Bogotá, Colombia se complacen en anunciar un acuerdo de colaboración que busca fortalecer la relación entre ambos clubes y promover el desarrollo del fútbol en la región.

El acuerdo, que se firmó el 20 de noviembre en Puerto Plata, establece una serie de iniciativas conjuntas que incluyen:

– Intercambio de jugadores*: Los clubes acordaron intercambiar jugadores para que participen en programas de entrenamiento y puedan jugar con Atlántico FC en el próximo año de la liga dominicana de Fútbol.

– Capacitación y desarrollo:* Los clubes ofrecerán cursos y talleres de capacitación para entrenadores y jugadores de las categorías inferiores de parte de Atlántico FC

– *Partidos amistosos*: Los clubes jugarán partidos amistosos anuales para promover la rivalidad y la amistad entre los equipos.

– *Proyectos comunitarios*: Los clubes trabajarán juntos en proyectos comunitarios para promover el fútbol y la educación en la región.

“Estamos emocionados de anunciar este acuerdo de colaboración con Atlántico Fc un club campeón dijo Ricardo Beltran Duque Presidente del club Fc Sabana Norte “Creemos que esta alianza nos permitirá fortalecer nuestra relación y promover el desarrollo del fútbol en la región y además nos brinda la oportunidad de enviar nuestro jugadores de la categoría superior a jugar a una liga tan competitiva como es la liga Dominicana de fútbol “

“Estamos ansiosos de trabajar con Fc Sabana Norte para llevar el fútbol a un nivel superior”, agregó Rubén García Ciprian “Este acuerdo es un paso importante para ambos clubes y estamos comprometidos a hacer que funcione, y nos proyecta a nuestro jugadores de la categoría inferiores a jugar un país mundialista como colombia”

El acuerdo de colaboración entre Atlántico Fc y Fc Sabana Norte. Un acuerdo en principio por dos años que puede llegar hasta 5 años, es un ejemplo de cómo el fútbol puede unir a las comunidades y promover el desarrollo social y económico