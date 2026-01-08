Acueducto Monción–Sabaneta entra en fase final y será inaugurado en las próximas semanas

Bartolo García

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, informó que el acueducto múltiple de Monción–Sabaneta será inaugurado en las próximas semanas, una vez concluya la etapa de pruebas programada para iniciar la próxima semana.

El anuncio fue realizado durante un recorrido de supervisión por la obra, donde Arnaud verificó el estado de los trabajos y constató que el proyecto se encuentra en un 95 % de ejecución.

El funcionario aseguró que el sistema está prácticamente listo para entrar en operación formal y que solo restan ajustes técnicos propios de la fase de prueba antes de su entrega definitiva a la comunidad.

Arnaud destacó que, con la puesta en funcionamiento del acueducto, los residentes de Monción y Sabaneta contarán con un servicio de agua potable más eficiente, continuo y de mayor calidad.

Según explicó, la obra impactará de manera directa a unas 32,000 personas, quienes por años han enfrentado limitaciones en el acceso regular al agua potable.

“El compromiso es llevar agua de calidad a cada familia. Oportunamente estaremos anunciando cuándo entregaremos esta importante obra junto a nuestro presidente”, expresó Arnaud al referirse al acto inaugural.

El titular de INAPA señaló que el proyecto forma parte de una estrategia nacional para fortalecer los sistemas de agua potable en comunidades históricamente desatendidas.

Indicó que el acueducto múltiple permitirá mejorar la presión, la continuidad del servicio y la cobertura en ambos municipios, elevando así la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la supervisión, Arnaud estuvo acompañado por técnicos e ingenieros de la institución, quienes explicaron los componentes principales del sistema y las pruebas operativas que se realizarán en los próximos días.

El director ejecutivo resaltó que la obra cumple con los estándares técnicos y de calidad establecidos, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, valoró el esfuerzo del equipo de INAPA y de los contratistas que han trabajado de manera constante para cumplir con el cronograma establecido.

Con este proyecto, el Gobierno dominicano avanza en su objetivo de reducir las brechas de acceso a servicios básicos, especialmente en zonas del interior del país.

Arnaud subrayó que la entrega del acueducto responde a la visión del presidente Luis Abinader de no dejar a ninguna comunidad rezagada en materia de agua potable y saneamiento.

“El agua es un derecho fundamental y una prioridad para esta gestión”, reiteró el funcionario, al destacar la importancia social y sanitaria de la obra.

Finalmente, aseguró que INAPA continuará desarrollando proyectos similares en distintas provincias del país, con el propósito de garantizar un acceso digno y sostenible al agua potable para toda la población.