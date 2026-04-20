Activos de Alaver crecen 11% y superan los RD$16,700 millones al cierre de 2025

La Vega, República Dominicana.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) cerró 2025 con un desempeño financiero positivo, al alcanzar activos totales superiores a los RD$16,794 millones, lo que representa un crecimiento de 11% en comparación con el año anterior, según datos presentados durante su Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados.

La entidad reportó una utilidad neta de RD$214 millones, monto que fue aprobado para su retención y capitalización íntegra con el objetivo de fortalecer el patrimonio institucional y respaldar su sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, la cartera de créditos se ubicó en RD$10,085 millones, mientras que las captaciones del público crecieron un 12%, reflejando la confianza sostenida de los ahorrantes.

En materia de estabilidad financiera, ALAVER destacó un índice de solvencia de 28.85%, muy por encima del mínimo regulatorio, junto a una morosidad controlada de 2.29%. La entidad atribuyó estos resultados a una gestión prudente del riesgo y al fortalecimiento de sus procesos internos, en un contexto económico global desafiante y de crecimiento moderado del PIB dominicano.

Durante el período, la institución también avanzó en su estrategia de expansión e innovación, con la apertura de una nueva sucursal en Santiago y el fortalecimiento de su transformación digital. Durante el período, la institución también avanzó en su estrategia de expansión e innovación, con la apertura de una nueva sucursal en Santiago y el impulso de su transformación digital. En ese contexto, obtuvo por cuarto año consecutivo la certificación internacional PCI-DSS, orientada a la protección de datos de tarjetahabientes, y consolidó sus controles de ciberseguridad y gestión de riesgos.

En el ámbito de gobernanza corporativa, la asamblea aprobó nuevas designaciones en su Junta de Directores, incluyendo al señor Lionel Miguel Senior Hoepelman como miembro titular externo independiente, además de la ratificación de autoridades y la validación de los estados financieros auditados por la firma PricewaterhouseCoopers, que otorgó el descargo correspondiente a la gestión institucional.