ACDS rinde homenaje a Freddy Caputo con inauguración de fuente en su Casa Club

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) dejó inaugurada la Fuente Freddy Caputo en su Casa Club Domingo Saint-Hilaire, en honor al reconocido fotógrafo y directivo de la institución.

La fuente, que originalmente estaba ubicada en un rincón cercano a la entrada del local, fue trasladada a un espacio más visible en la parte frontal de la edificación.

Freddy Caputo, quien desarrolló un fuerte vínculo con la pieza, se encargaba de su limpieza y cuidado desde su llegada durante la gestión 2006-2008 encabezada por Rafael “Pappy” Pérez.

La actual directiva, liderada por Américo Cabrera, decidió reubicar la fuente y bautizarla con el nombre del destacado fotógrafo, como muestra de reconocimiento a su legado.

La estructura, de tres niveles, exhibe un llamativo color naranja y permite el flujo de agua desde la cúspide hasta su base, creando un efecto visual atractivo.

Además, cuenta con iluminación de colores en sus alrededores, lo que aporta una atmósfera ornamental y armoniosa al entorno.

Durante el acto inaugural, Cabrera destacó que la Fuente Freddy Caputo embellece significativamente la fachada de la Casa Club y representa un símbolo de identidad para la institución.

En la actividad estuvieron presentes familiares del homenajeado, miembros de la crónica deportiva y otras personalidades, quienes participaron en el tradicional corte de cinta y celebraron este reconocimiento a la trayectoria de Caputo.

Con información de Tuto Tavárez