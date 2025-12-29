ACDS convoca a elecciones internas para renovar su directiva en enero

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D.– La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) anunció la celebración de sus elecciones internas para escoger la nueva directiva de la institución, las cuales se realizarán el domingo 18 de enero, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La jornada electoral tendrá lugar en la Casa Club Domingo Saint-Hilaire, ubicada en el complejo deportivo de La Barranquita, escenario tradicional de los procesos institucionales del gremio deportivo en Santiago.

El anuncio fue realizado por el presidente de la ACDS, Américo Cabrera, quien informó que buscará la reelección para continuar al frente de la entidad.

Cabrera explicó que la asociación cuenta actualmente con 128 socios, y que tendrán derecho al voto aquellos miembros que estén al día en el pago de sus cuotas al momento del proceso electoral.

El presidente de la ACDS destacó que este requisito garantiza la transparencia, la participación responsable y el fortalecimiento institucional del gremio.

Durante el anuncio, también fue dada a conocer la Comisión Electoral que organizará y supervisará el proceso, la cual estará presidida por Carlos Arroyo, secretario general de la seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

La comisión la completan como secretaria Águeda Alejo, presidenta de la Asociación de Locutores de Santiago (ALS), y como miembro José Batista, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Santiago.

Cabrera señaló que la conformación de esta comisión garantiza un proceso plural, institucional y apegado a las normas, al estar integrada por representantes de entidades afines al ejercicio periodístico.

En relación con su aspiración a la reelección, el dirigente expresó que una parte significativa de la membresía ha valorado positivamente la labor desarrollada durante su gestión.

Indicó que su trabajo se ha enfocado en fortalecer la ACDS, promover la capacitación y actualización profesional de los cronistas deportivos, y gestionar avances en beneficio directo de los socios.

Finalmente, Cabrera reafirmó su compromiso con el gremio, señalando que continuará trabajando de manera constante por la unidad, el crecimiento institucional y la defensa del ejercicio responsable del periodismo deportivo en Santiago.