Accidentes contra postes eléctricos generan pérdidas millonarias a EDENORTE en la región Norte

Bartolo García

Los accidentes de tránsito que impactan postes, transformadores y redes eléctricas continúan provocando importantes pérdidas económicas a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), además de interrupciones en el servicio que afectan a miles de usuarios en distintas comunidades de la región Norte del país.

De acuerdo con datos de la empresa, las reparaciones realizadas tras estos incidentes han superado los RD$3.3 millones, recursos que han sido destinados a la reposición de infraestructuras dañadas y al restablecimiento del suministro eléctrico. La institución indicó que, en la mayoría de los casos, estos costos no son cubiertos por las aseguradoras, por lo que terminan siendo asumidos por la distribuidora.

La provincia de Santiago registró el mayor impacto, con la sustitución de 14 postes, la instalación de 2,010 metros de redes eléctricas de media y baja tensión y el reemplazo de dos transformadores, trabajos que representaron una inversión superior a RD$1.1 millones.

En San Francisco de Macorís, EDENORTE intervino 13 postes afectados por accidentes de tránsito, con gastos que superaron RD$1.12 millones. Mientras tanto, en La Vega fueron reemplazados 10 postes y un transformador, con una inversión aproximada de RD$435 mil.

Las estadísticas también reflejan daños en otras provincias de la región. En Mao se registraron afectaciones en seis postes, generando costos superiores a RD$307 mil, mientras que en Puerto Plata se reportaron daños en cuatro estructuras eléctricas, con desembolsos que superaron los RD$409 mil.

En total, la empresa reportó la reposición de 47 postes, 2,010 metros de redes eléctricas y tres transformadores, alcanzando una inversión global de RD$3,381,665.44. Además del impacto económico, estos eventos obligan a movilizar brigadas de emergencia para restablecer el servicio en comunidades, comercios, centros de salud y empresas afectadas por los apagones.

EDENORTE advirtió que estos accidentes también representan riesgos para la seguridad ciudadana debido a la presencia de cables energizados, postes colapsados y posibles cortocircuitos. Por ello, reiteró su llamado a la prudencia en las vías, señalando que muchos de estos hechos están relacionados con el exceso de velocidad, la conducción temeraria y el manejo bajo los efectos del alcohol, factores que continúan poniendo en peligro vidas humanas y la estabilidad del sistema eléctrico.