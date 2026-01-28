Accidente de avioneta en Colombia deja 15 muertos cerca de la frontera con Venezuela

Quince personas perdieron la vida tras el accidente de una avioneta ocurrido en Colombia, en una zona cercana a la frontera con Venezuela, según confirmó el Gobierno colombiano.

“El Gobierno nacional confirma, con profundo pesar, el fallecimiento de las 15 personas que viajaban a bordo de la aeronave HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña”, indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado oficial.

Las autoridades informaron que equipos de rescate y organismos de seguridad lograron ubicar el lugar del siniestro y, tras las labores correspondientes, confirmaron que no hubo sobrevivientes. La información ya había sido adelantada horas antes por un funcionario de la Aeronáutica Civil a la agencia AFP.

La aeronave transportaba a 15 personas 13 pasajeros y dos tripulantes y desapareció de los radares el miércoles 28 de enero, mientras realizaba su trayecto en una zona montañosa próxima a la frontera venezolana.

Antes de confirmarse el fatal desenlace, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, había informado en redes sociales que se estaba recopilando información tras la pérdida de comunicación con el avión HK-4709.

La aerolínea estatal Satena explicó que el vuelo NSE 8849 despegó a las 11:42 de la mañana (hora local) y tenía previsto aterrizar a las 12:05, pero el último contacto con el control aéreo se registró a las 11:54. La aeronave era un Beech 1900D operado por la empresa Searca.

La ruta atravesaba una región de compleja geografía y clima variable, además de ser un territorio donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más grande del país.

La Aeronáutica Civil aseguró que activó los equipos técnicos de investigación para determinar, con rigor y transparencia, las causas del accidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales.

Entre las víctimas se encontraban figuras políticas. El congresista Wilmer Carrillo informó que en el avión viajaban el representante a la Cámara Diógenes Quintero, elegido por una curul de paz, y el candidato Carlos Salcedo, junto a miembros de sus equipos, datos que fueron confirmados en la lista oficial de fallecidos.

La vicepresidenta Francia Márquez expresó su pesar por la tragedia y destacó la labor de Quintero en favor de la construcción de paz, mientras que la ministra Rojas afirmó que el país se encuentra de luto y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.