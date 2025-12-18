Accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte deja varios fallecidos

Un avión privado se estrelló este jueves en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado en el condado de Iredell, Carolina del Norte, provocando varias muertes, según confirmó la oficina del alguacil local.

La aeronave, identificada como un Cessna C550, sufrió el accidente alrededor de las 10:15 de la mañana, hora local (15:15 GMT). Las autoridades informaron que las causas del siniestro aún están bajo investigación y no han detallado cuántas personas se encontraban a bordo ni si hubo sobrevivientes.

Imágenes compartidas desde el aeropuerto muestran al avión envuelto en una intensa bola de fuego tras el impacto.

La información continúa en desarrollo.