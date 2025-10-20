Académico UASD publica libro sobre Nociones Generales de Seguro

La clausura de la VI versión de la Feria de Pasantías y Empleos, celebrada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sirvió de escenario para la puesta en circulación del libro “Nociones Generales de Seguro”, de la autoría del maestro Hendrix Reyes Yens.

El encuentro, desarrollado en el lobby de la FCES, estuvo encabezado por el decano, doctor Antonio Ciriaco Cruz, quien destacó la relevancia de esta obra como un aporte significativo a la literatura técnica del país.

Durante su intervención, Ciriaco Cruz manifestó que el libro servirá de referencia esencial para los estudiantes vinculados al área de los seguros.

“Estamos muy orgullosos, porque esta obra será de gran utilidad en la formación profesional de los estudiantes de esta área y fortalecerá el currículo académico de la facultad”, expresó el decano.

Por su lado, la maestra Aldelys Rodríguez, directora de la Escuela de Administración, precisó que este texto constituye el primer libro en el país que aborda la Administración de Seguros, desde una perspectiva académica integral.

Mientras que el autor, maestro Reyes Yens explicó que su principal motivación al escribir este ejemplar fue afrontar un desafío tangible en el país: la limitada disponibilidad de bibliografía técnica local y actualizada sobre el tema.

“Este libro es el humilde intento de destilar esa modesta, pero constante experiencia, buscando que ese compromiso acumulado se traduzca en una herramienta práctica y accesible para las nuevas generaciones”, puntualizó el autor.

Reyes Yens agregó que su obra busca equilibrar el rigor académico con la aplicabilidad práctica que demanda el ejercicio profesional del seguro, y que aspira a servir como referencia bibliográfica para el programa de Maestría en Seguros y Finanzas que ofrece la UASD.

En el evento estuvieron presentes autoridades académicas, entre ellas el maestro Cándido Ramírez, director de la Escuela de Contabilidad, entre otros docentes y estudiantes, así como también representantes de la Superintendencia de Seguros.