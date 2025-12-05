Abogada califica como “falsas” versiones sobre proceso disciplinario en el CARD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La abogada Mariel León calificó como “inexactas y falsas” las declaraciones que la vinculan —junto a dos colegas— a un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). La jurista respondió así a afirmaciones del abogado Dionisio Ortiz Acosta, representante legal de Juan Rafael Llaneza.

En una comunicación pública, León sostuvo que las versiones difundidas por Ortiz distorsionan el origen del conflicto, el cual —explicó— surge de un proceso de divorcio en el que su clienta, María Amelia Hazoury, ha adoptado medidas conservatorias amparadas en la ley para resguardar bienes de la comunidad conyugal. Indicó que estas acciones han sido reconocidas en distintas jurisdicciones internacionales, donde se han emitido decisiones favorables a su representada.

La abogada acusó a Llaneza de maniobras para ocultar activos y de recurrir a tácticas procesales que impedirían la conclusión del divorcio, además de divulgar información privada que comprometería la integridad de Hazoury y de su equipo legal.

Igualmente, rechazó que la inscripción de una litis sobre terrenos de Inmobiliaria Don Juan haya afectado la adquisición de viviendas por parte de familias, señalando que esta figura no impide traspasos ni ocupación de inmuebles. Atribuyó cualquier incumplimiento contractual exclusivamente a Llaneza.

León también cuestionó el uso del CARD para promover quejas disciplinarias que, a su juicio, carecen de regularidad. Recordó que un proceso ya fue anulado por el Tribunal Superior Administrativo y que otro permanece bajo un recurso de amparo pendiente de decisión.

Concluyó afirmando que no existe ninguna resolución vigente que la declare litigante temeraria y advirtió sobre el uso del sistema disciplinario del CARD para, según dijo, servir a intereses particulares dentro de un litigio civil.