Abinader y presidente electo de Chile estrechan cooperación en seguridad, turismo y comercio

Bartolo García

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo este sábado un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre ambas naciones en áreas estratégicas.

Durante la reunión, celebrada en Santiago de los Caballeros, ambos líderes abordaron temas vinculados a la seguridad fronteriza, la seguridad ciudadana, el turismo, el comercio, las infraestructuras y el desarrollo económico, destacando el interés común de profundizar los vínculos institucionales.

El mandatario dominicano expresó que el Gobierno espera consolidar aún más esta relación a partir de marzo, cuando Kast asuma oficialmente la Presidencia de Chile, abriendo la puerta a nuevos acuerdos comerciales y de cooperación bilateral.

“Queremos comprar más vinos chilenos, pero también que nuestros cigarros puedan entrar a Chile sin impuestos”, expresó Abinader, al destacar la necesidad de facilitar el intercambio comercial entre ambos países.

En una rueda de prensa ofrecida en la Casa Presidencial de Santiago, el jefe de Estado valoró que el presidente electo chileno haya escogido a la República Dominicana como su primer destino oficial, gesto que calificó como una muestra de confianza y cercanía entre ambas naciones.

Abinader anunció además que este domingo ambos mandatarios visitarán la zona fronteriza en Dajabón, donde conocerán de primera mano el sistema de seguridad y la verja perimetral implementada por el Gobierno dominicano.

Por su parte, José Antonio Kast elogió los avances alcanzados por la República Dominicana en el control fronterizo y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, considerándolos elementos fundamentales para el progreso y la estabilidad del país.

“Aquí han sido exitosos en el control fronterizo y nosotros queremos lograr lo mismo. Todo el control biométrico que se realiza en República Dominicana para nosotros es muy importante conocerlo”, afirmó el presidente electo chileno.

Kast explicó que su interés es identificar prácticas exitosas que puedan ser adaptadas a la realidad chilena, reconociendo que cada país enfrenta desafíos particulares en materia de seguridad y migración.

En ese contexto, destacó el trabajo desarrollado por el Ministerio de Interior y Policía y el funcionamiento del Comité de Seguridad que se reúne semanalmente, como parte de una estrategia integral de control y prevención.

El presidente electo también valoró los logros dominicanos en el sector turístico, señalando que la diversificación de la oferta y la calidad en la atención al visitante han convertido al país en un referente regional.

“Queremos aprender de los mejores. Ustedes van a la vanguardia en la atención al turista y han logrado diversificar su economía, lo que da estabilidad a la nación”, expresó Kast.

Añadió que la experiencia dominicana demuestra que un país puede avanzar de manera sostenida aun compartiendo territorio con otra nación que no ha seguido el mismo modelo de desarrollo.

En el encuentro participaron ministros dominicanos de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Policía, Vivienda, Industria y Comercio, así como el director general de Migración, quienes expusieron los avances institucionales del país.

Por la delegación chilena asistieron el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Seguridad, quienes acompañan al presidente electo en esta visita oficial orientada a fortalecer el diálogo político y la cooperación regional.

La reunión reafirma el interés de la República Dominicana y Chile en construir una agenda bilateral sólida, basada en el intercambio de experiencias exitosas y en la promoción de un desarrollo sostenible, seguro y competitivo para ambas naciones.