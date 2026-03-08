Abinader y presidente de Bolivia impulsan cooperación bilateral en reunión durante cumbre regional

Bartolo García

Miami, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en el marco de la cumbre regional “Escudo de las Américas” celebrada en Miami.

Durante el encuentro, ambos mandatarios conversaron sobre temas de interés común y destacaron la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas entre sus respectivas naciones.

Los jefes de Estado también intercambiaron impresiones sobre la cooperación regional y el papel que pueden desempeñar sus países en iniciativas que promuevan el desarrollo y la estabilidad en el continente.

En ese contexto, Abinader y Paz Pereira manifestaron su interés en ensanchar los vínculos diplomáticos y comerciales, así como identificar nuevos nichos de cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de seguir promoviendo proyectos conjuntos que contribuyan al crecimiento económico y al fortalecimiento de la integración regional.

En la reunión participó el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, quien acompañó al mandatario dominicano durante el intercambio diplomático.

También estuvieron presentes el director de la Dirección de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, junto a los comunicadores José Monegro y Roberto Cavada.

El encuentro formó parte de la agenda de reuniones bilaterales que desarrolla el presidente Abinader durante su participación en la cumbre hemisférica.

Este evento reúne en Miami a líderes y representantes de diversos países del continente con el objetivo de abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional.

Las reuniones bilaterales permiten a los mandatarios avanzar en acuerdos y explorar nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas para sus respectivos países.