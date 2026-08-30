Abinader y Nasry Asfura agotan agenda bilateral entre Santo Domingo y la frontera de Dajabón

Los presidentes de República Dominicana y Honduras desarrollan una visita oficial de dos días que contempla reuniones, recorridos por instalaciones militares y fronterizas, así como la firma de instrumentos de cooperación

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader desarrolla junto a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, una agenda oficial de dos días en República Dominicana, que incluye actividades en Santo Domingo y Dajabón, encuentros bilaterales, recorridos por instalaciones estratégicas y la firma de instrumentos entre ambos países.

Asfura Zablah llegó a territorio dominicano este sábado 29 de agosto, acompañado de su comitiva oficial, a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. Su visita forma parte de las acciones diplomáticas dirigidas a fortalecer las relaciones y la cooperación entre República Dominicana y Honduras.

Como parte de la primera jornada, los presidentes Abinader y Asfura tienen previsto recorrer la Base Aérea de San Isidro, donde el mandatario hondureño conocerá parte de las instalaciones militares. Posteriormente, ambos jefes de Estado se trasladarán hacia la provincia Dajabón para continuar con las actividades programadas.

En la zona fronteriza, los mandatarios realizarán un recorrido por el muro fronterizo de Dajabón, donde Asfura Zablah conocerá las diferentes áreas que componen la infraestructura y los sistemas de seguridad instalados. Tras concluir las actividades en la frontera dominico-haitiana, las delegaciones retornarán al Distrito Nacional.

La agenda continuará este domingo 30 de agosto a partir de las 10:30 de la mañana en el Palacio Nacional, donde el presidente hondureño será recibido oficialmente por Abinader. Asfura Zablah recibirá los honores correspondientes a su investidura, incluyendo el pase de revista militar y la presentación de las delegaciones oficiales de ambos países.

Posteriormente, Abinader y Asfura sostendrán una reunión bilateral en el Salón Blanco, seguida de un encuentro entre las delegaciones dominicana y hondureña en el Salón del Consejo de Gobierno. El mandatario dominicano también ofrecerá un almuerzo en honor a su homólogo y la comitiva que lo acompaña.

La visita oficial contempla además la firma de instrumentos entre República Dominicana y Honduras en el Salón de Embajadores, seguida de declaraciones de ambos presidentes ante los medios de comunicación. Como parte del programa, Asfura Zablah también participará en una ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, completando así la agenda diplomática prevista durante su estadía en el país.