Abinader y Coraasan inauguran obras clave que transforman el servicio de agua potable en Santiago

Bartolo García

Santiago.— El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles la rehabilitada Planta de Tratamiento de Agua Potable Noriega I junto al Sistema de Abastecimiento Don Jaime, dos infraestructuras fundamentales que fortalecerán el acceso al agua segura para más de 680 mil habitantes de la provincia de Santiago de los Caballeros.

Las obras fueron ejecutadas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con una inversión superior a los 667 millones de pesos, como parte del proceso de modernización del sistema de agua potable en la región del Cibao.

Durante el acto inaugural, el director general de Coraasan, Andrés Cueto, informó que gracias a estas intervenciones se lograron recuperar 15 millones de galones diarios que se perdían por fugas, grietas y falta de mantenimiento acumulado en gestiones anteriores.

Cueto explicó que la recuperación de ese caudal permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio, así como elevar la calidad del agua distribuida a miles de hogares.

La Planta Noriega I, considerada una de las más importantes del país, fue equipada con tecnología de punta que optimiza los procesos de potabilización y permite alcanzar su capacidad de diseño de 91 millones de galones diarios.

Esta instalación abastece a más del 65 % de la población de Santiago y había agotado su ciclo operativo desde su entrada en funcionamiento en 1994, lo que hacía necesaria una rehabilitación integral.

Los trabajos incluyeron la intervención de módulos de producción, mejoras en los sistemas de filtrado y ajustes técnicos orientados a garantizar mayor eficiencia y estabilidad en el suministro.

De manera simultánea fue inaugurado el Sistema de Abastecimiento Don Jaime, que incorpora una nueva estación de bombeo, una línea de impulsión de 12 pulgadas y un tanque rehabilitado con capacidad de 150 mil galones.

Este sistema impactará de forma directa a más de 500 familias en comunidades como Don Jaime, La Torre, Zona Franca y Colinas de Libertad, mejorando significativamente la distribución del servicio.

El director de Coraasan destacó que estas obras forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo de Santiago, orientado a convertir la ciudad en un referente urbano moderno y competitivo.

Durante la actividad, la embajadora de Francia, Sonia Barbry, resaltó el liderazgo del presidente Abinader en priorizar el sector agua y saneamiento como eje central del desarrollo sostenible.

La diplomática valoró el impacto social del proyecto y señaló que garantizar agua potable de calidad es un derecho fundamental y una condición indispensable para el crecimiento económico y la salud pública.

Asimismo, recordó que el proyecto fue financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo con apoyo de la Unión Europea, reafirmando el compromiso internacional con el fortalecimiento del sistema hídrico dominicano.

Con estas entregas, el Gobierno y Coraasan consolidan una nueva etapa en la gestión del agua potable en Santiago, enfocada en eficiencia, sostenibilidad y mejora continua del servicio para cientos de miles de ciudadanos.