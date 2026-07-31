Abinader y Collado reactivan planta de tratamiento de Juan Dolio tras dos décadas fuera de servicio

Bartolo García

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, dejaron en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Dolio, en el municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, luego de permanecer inactiva durante 20 años. La rehabilitación de la infraestructura requirió una inversión de RD$37,082,237.

El proyecto contempló la habilitación, adecuación y puesta en operación de la estación depuradora, además de la ejecución de diversas obras complementarias para garantizar su funcionamiento eficiente, seguro y conforme a las normas ambientales vigentes. Con estas intervenciones se restablece la capacidad original del sistema para el tratamiento de aguas residuales.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó la importancia de esta obra para la comunidad y aseguró que el Gobierno continuará impulsando proyectos similares en otras localidades del país. El mandatario anunció que en los próximos años se construirán y rehabilitarán nuevas plantas de tratamiento como parte de la estrategia para fortalecer el saneamiento y la protección ambiental.

Por su parte, el ministro David Collado recordó que los residentes de Juan Dolio esperaron dos décadas para contar nuevamente con esta infraestructura. Señaló que la rehabilitación representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el Gobierno y resaltó el impacto positivo que tendrá en la comunidad, el turismo y la preservación del entorno.

Los trabajos incluyeron la limpieza y acondicionamiento del área de la planta, el mejoramiento de la vía de acceso, la instalación de sistemas de iluminación y señalización, la rehabilitación de las instalaciones eléctricas y la reparación del generador. También se ejecutaron labores de interconexión sanitaria, fortalecimiento del cerramiento perimetral y adecuación de las áreas operativas.

Asimismo, fueron sometidos a mantenimiento y reparación los principales componentes del sistema de tratamiento, entre ellos clarificadores, filtros percoladores, torres de tamices, módulos de desinfección, sistemas de lodos y equipos de bombeo. La obra también incluyó la instalación de un medidor de flujo electromagnético y la sustitución de la válvula de bypass hacia la planta antigua, garantizando un funcionamiento más eficiente y confiable de la infraestructura.