Abinader y Arnaud entregan obras hídricas clave que transforman el saneamiento en San Juan

Bartolo García

El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inauguraron este sábado un conjunto de obras de agua potable y saneamiento que impactan a Las Matas de Farfán, Juan de Herrera, El Córbano y Yabonico, en la provincia San Juan.

Las infraestructuras incluyen la planta de tratamiento de aguas residuales y la mejora del alcantarillado sanitario de Las Matas de Farfán, así como la ampliación del acueducto de ese municipio, la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera, la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto múltiple Yabonico.

Durante el acto, el mandatario afirmó que su gobierno ha realizado una inversión sin precedentes en agua potable y alcantarillado sanitario, destinando anualmente cinco veces más recursos que administraciones anteriores, al considerar estas obras una prioridad de salud pública y bienestar social.

“Estas obras son salud para los dominicanos y dominicanas. Hemos invertido por año cinco veces más que gobiernos anteriores en agua y saneamiento, y ahí están los números de cuántas personas han recibido agua en sus hogares”, expresó Abinader.

El presidente explicó que, aunque muchas obras hídricas no siempre son visibles, su impacto es directo en la salud, la calidad de vida y la economía familiar, razón por la cual el INAPA forma parte de la estructura del Ministerio de Salud.

Abinader destacó que miles de hogares han sido beneficiados y anunció proyectos estratégicos en ejecución y planificación, entre ellos la próxima inauguración del acueducto de barrera de salinidad que aportará dos metros cúbicos adicionales al Gran Santo Domingo, además de un proyecto mayor para llevar diez metros cúbicos, con financiamiento del BID y la CAF.

Asimismo, informó sobre inversiones superiores a los RD$2,000 millones para ampliar y mejorar el sistema de acueducto de Santiago, y proyectos en el sur, como Barahona, donde el agua llegará por gravedad desde la presa de Monte Grande, duplicando la disponibilidad del servicio.

En la región Este, el jefe de Estado anunció el inicio de proyectos de agua potable y plantas de tratamiento en La Caleta, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro, zonas de alto crecimiento poblacional y turístico.

El mandatario reconoció que el aumento acelerado de la población en áreas urbanas representa un reto permanente, pero aseguró que el Gobierno responde con planificación, inversión sostenida y ejecución responsable.

Las obras entregadas en San Juan buscan garantizar salud, bienestar y calidad de vida, especialmente en comunidades que por años esperaron soluciones definitivas en materia de agua potable y saneamiento.

La ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán incluyó un campo de pozos, un tanque de almacenamiento de 400 metros cúbicos, 1,653 acometidas, líneas de conducción y redes de distribución, mejorando de manera significativa el suministro de agua.

En tanto, el alcantarillado sanitario fue reforzado con la rehabilitación de la planta de tratamiento, la construcción de dos lagunas facultativas y una laguna de acabado, además de 8,000 metros de tuberías, garantizando una operación eficiente y acorde con la normativa ambiental.

Al intervenir, Wellington Arnaud señaló que estas cinco obras marcan el inicio del programa más ambicioso de inauguraciones del INAPA, con impacto proyectado en más de dos millones de dominicanos y una inversión superior a los RD$20,000 millones.

Arnaud anunció además que ya está en licitación el alcantarillado sanitario de El Córbano, en San Juan de la Maguana, y un nuevo acueducto para Comendador y El Llano, en Elías Piña, demandas históricas de esas comunidades.

Las autoridades provinciales y municipales valoraron las obras como soluciones reales que fortalecen el sistema de agua y saneamiento, mientras comunitarios agradecieron al Gobierno por garantizar acceso a agua potable tras décadas de carencias.

Las infraestructuras benefician sectores como José Francisco Peña Gómez, Pascual García, Pueblo Nuevo, Los Chichiguaos, Los Cartones, Isidro Martínez, Corbanito, Villa Esperanza, La Piedra y La Gallera, consolidando un avance sustancial en la calidad de vida de la provincia San Juan.