Abinader viaja a Chile para participar en toma de posesión presidencial

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, salió este martes hacia Chile para participar en los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial de esa nación sudamericana.

Durante su visita, el jefe de Estado dominicano asistirá a la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá formalmente la presidencia del país.

A su llegada a territorio chileno, el mandatario dominicano sostendrá un saludo protocolar junto a otros jefes de Estado y de Gobierno con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda.

En este encuentro también participarán la primera dama dominicana, Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y Adriana Abinader Arbaje.

Posteriormente, el presidente Abinader asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Gabriel Boric para las delegaciones internacionales invitadas a los actos oficiales.

La agenda continuará el miércoles con la ceremonia solemne de transmisión del mando presidencial en el Congreso Nacional de Chile, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente el cargo.

Durante el acto también será juramentado el nuevo gabinete que acompañará al mandatario chileno en su gestión de gobierno.

Más tarde, el presidente dominicano participará en un almuerzo ofrecido por el presidente Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola, en honor a los jefes de Estado y delegaciones internacionales.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader y su comitiva regresarán el mismo miércoles a la República Dominicana.

