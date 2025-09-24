Abinader urge acción internacional por Haití y defiende un multilateralismo renovado

Bartolo García

El presidente Luis Abinader pronunció este miércoles un discurso contundente en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reclamó una respuesta internacional urgente frente a la crisis haitiana y abogó por renovar el multilateralismo como herramienta para enfrentar los desafíos globales.

En su intervención, el mandatario dominicano reiteró que la situación en Haití representa una amenaza directa para la paz y la seguridad de toda la región. “La crisis multidimensional de Haití es una tragedia humana sin precedentes”, afirmó con énfasis.

Abinader explicó que la única salida posible para el vecino país es una acción internacional coherente y sostenida, que garantice condiciones mínimas de seguridad y siente las bases para un gran acuerdo democrático liderado por los propios haitianos.

Discurso del Presidente Luis Abinader ante el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas(ONU). https://t.co/nKWuR70Tji — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 24, 2025

El jefe de Estado dominicano describió un escenario devastador: violencia extrema, colapso institucional y control territorial de bandas criminales catalogadas como organizaciones terroristas por República Dominicana y Estados Unidos. Subrayó que con esos grupos no puede haber negociación alguna.

El presidente recordó los esfuerzos diplomáticos de su gobierno, incluyendo la aprobación en el Consejo de Seguridad de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), así como el embargo de armas y sanciones contra quienes financian a las pandillas.

No obstante, reconoció que la misión aún carece del personal, la estructura y el financiamiento necesarios para alcanzar sus objetivos. Por ello, expresó su apoyo a la resolución presentada por Panamá y Estados Unidos para fortalecer la MSS bajo un mando reforzado de Naciones Unidas.

Abinader urgió al Consejo de Seguridad, en especial a sus cinco miembros permanentes, a aprobar la resolución sin demoras, recordando que el mandato actual de la MSS expira el 2 de octubre. “República Dominicana actúa desde la frontera misma del colapso haitiano”, advirtió.

El mandatario dedicó parte de su discurso a la necesidad de revitalizar la ONU y el multilateralismo. Dijo que el organismo no puede limitarse a registrar crisis, sino que debe ser “brújula en la tormenta y faro en la noche” para los pueblos que buscan soluciones.

También destacó la iniciativa ONU80 como una oportunidad histórica para renovar estructuras, recuperar credibilidad y devolver eficacia a la organización. Abinader insistió en que si la ONU no se transforma, corre el riesgo de caer en la irrelevancia.

De cara a la elección de un nuevo secretario general, el presidente señaló que Latinoamérica y el Caribe deben ofrecer un liderazgo renovado y consideró que ha llegado el momento de que una mujer asuma la Secretaría General de la ONU.

En materia económica, Abinader pidió un nuevo pacto financiero internacional que responda a los retos de los países en desarrollo. Planteó acceso a financiamiento concesional, alivio de deuda, mecanismos innovadores y cooperación técnica más robusta.

El gobernante resaltó avances nacionales vinculados a la Agenda 2030, destacando la reducción de la pobreza moderada del 25.8 % en 2019 al 18.05 % en 2025, así como la caída de la subalimentación de 8.6 % en 2018 a 3.6 % este año.

Finalmente, Abinader abordó la justicia climática para los Pequeños Estados Insulares, advirtiendo sobre la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Exigió solidaridad global frente al sargazo y otras amenazas que golpean al Caribe.

El presidente cerró su discurso con un llamado a la acción colectiva: “Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese debe ser nuestro pacto común”, concluyó ante los delegados de la Asamblea General.

