Abinader traza visión de crecimiento para República Dominicana y proyecta duplicar la economía hacia 2036

Bartolo García

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana avanza con una hoja de ruta clara orientada a duplicar el tamaño de su economía hacia el año 2036, impulsando sectores estratégicos como la inversión, la logística, la innovación y la tecnología.

El mandatario realizó estas declaraciones durante su participación en un panel presidencial de alto nivel celebrado en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Abinader compartió escenario con los presidentes Santiago Peña y Daniel Noboa, con quienes analizó el nuevo rumbo de América Latina frente a los desafíos económicos y de gobernanza global.

Durante su intervención, el jefe de Estado dominicano subrayó que el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de la región, gracias a un crecimiento sostenido y a la fortaleza de sus instituciones democráticas.

Resaltó que el récord de inversión extranjera directa alcanzado en los últimos años refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad política y en la previsibilidad de las políticas públicas del país.

Abinader sostuvo que la gobernanza democrática y la transparencia institucional son pilares fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible y atraer capitales de largo plazo.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional como herramienta indispensable para enfrentar los retos económicos, sociales y de seguridad del mundo actual.

En materia de seguridad, el presidente explicó que la lucha contra el crimen organizado no puede realizarse de manera aislada, sino mediante alianzas sólidas entre los Estados.

Indicó que los avances logrados en este ámbito han fortalecido la confianza ciudadana y han posicionado al país como uno de los más seguros de la región.

El mandatario enfatizó que el desarrollo económico dominicano responde a una estrategia de diversificación productiva que integra turismo, zonas francas, agricultura, logística y nuevas industrias tecnológicas.

Aseguró que esta combinación de sectores permite una economía más resiliente frente a crisis globales y abre mayores oportunidades de empleo y bienestar para la población.

En ese mismo sentido, reiteró que el objetivo hacia 2036 no es solo crecer en cifras, sino elevar de manera sostenida la calidad de vida de los dominicanos.

Durante el panel, el presidente de Paraguay destacó el rol de las democracias latinoamericanas de poder medio en la estabilidad regional y la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica.

Por su parte, el presidente de Ecuador valoró la experiencia dominicana en materia de seguridad y estabilidad institucional como un referente positivo para la región del Caribe y América Latina.

Ambos mandatarios coincidieron en que la cooperación multilateral es clave para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen transnacional.

Abinader concluyó reiterando que la República Dominicana cree en un multilateralismo efectivo, enfocado en resultados concretos que beneficien a los pueblos.

El presidente estuvo acompañado por altos funcionarios del área económica, administrativa y productiva, quienes respaldan la estrategia de transformación y crecimiento del país.

Con esta participación internacional, el Gobierno dominicano continúa posicionando a la nación como un destino confiable para la inversión y como un actor responsable en la estabilidad regional.

