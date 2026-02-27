Abinader traza rumbo al desarrollo con Meta RD 2036 y resalta estabilidad económica

El presidente destaca crecimiento, reducción de la deuda y fortalecimiento social como pilares de una transformación estructural

Bartolo García

El presidente Luis Abinader presentó ante la Asamblea Nacional un balance positivo del desempeño económico y social del país en 2025, al tiempo que anunció la estrategia Meta RD 2036 como hoja de ruta para convertir a la República Dominicana en una nación desarrollada en el plazo de una generación.

Durante su discurso de rendición de cuentas, el mandatario enfatizó que el desafío actual no es solo crecer, sino definir cómo y para quién se produce ese crecimiento, subrayando que las nuevas reformas estarán enfocadas en productividad, innovación, capital humano y eficiencia estatal.

Abinader informó que en 2025 la economía dominicana registró un crecimiento de 2.1 %, cifra cercana al promedio de América Latina (2.2 %) según el Banco Mundial, mientras que en enero de 2026 la expansión alcanzó 3.5 %, alineada con la proyección anual de 4.5 %.

En materia fiscal, destacó que la deuda pública consolidada se redujo a 58.5 % del PIB al cierre de 2025, en comparación con el 69.1 % registrado en diciembre de 2020, evidenciando una trayectoria descendente y un compromiso con la sostenibilidad financiera.

El jefe de Estado señaló que la calificadora Moody’s mejoró la calificación crediticia del país en un escalón, situándolo a un paso del grado de inversión, mientras que Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantuvieron su evaluación positiva sobre la economía dominicana.

Asimismo, indicó que el Fondo Monetario Internacional reiteró que la deuda del país es sostenible y coherente con la estabilidad macroeconómica de mediano plazo, reforzando la confianza internacional.

Citando un estudio del Harvard Growth Lab, basado en el Atlas of Economic Complexity, el presidente afirmó que la República Dominicana figura entre las 20 economías con mejores perspectivas de crecimiento global para la próxima década, siendo la única de América Latina y el Caribe en ese grupo.

En el ámbito comercial, resaltó que las exportaciones alcanzaron casi US$16,000 millones en 2025, lo que representa un aumento de 14.4 % respecto al año anterior y de 42.3 % frente a 2019, calificando el período como el mejor ciclo exportador en la historia nacional.

Abinader informó que la recaudación tributaria se situó en 15.6 % del PIB, impulsada por el dinamismo económico y el fortalecimiento de la administración fiscal, mientras que el déficit fiscal cerró en 3.45 %, en línea con lo presupuestado.

Destacó que la Ley de Responsabilidad Fiscal promulgada en 2024 se consolida como un pilar institucional que garantiza control del gasto y protección de las futuras generaciones.

El mandatario también resaltó la solidez del sistema financiero, cuyos activos alcanzaron RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1 % del PIB, con un índice de solvencia cercano al 17 %, muy por encima del mínimo requerido.

Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con cuentas financieras aumentó de 51 % en 2021 a 65 % en 2024, reflejando avances en inclusión financiera.

En el ámbito social, el presidente destacó el fortalecimiento del programa Supérate, a través del cual 1,490,649 familias fueron beneficiadas mediante el programa Aliméntate, con una inversión superior a RD$28,945 millones, reafirmando que la estabilidad económica tiene como propósito central mejorar la calidad de vida de la población dominicana.