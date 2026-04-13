Abinader supervisa zonas afectadas en Los Alcarrizos y activa respuesta inmediata del Gobierno

Autoridades garantizan asistencia a familias impactadas y avanzan soluciones definitivas para cañadas y arroyos

Bartolo García

El presidente Luis Abinader realizó este lunes un recorrido por el sector Nuevo Amanecer, en Los Alcarrizos, con el objetivo de evaluar de primera mano los daños provocados por las recientes lluvias y coordinar la respuesta del Gobierno en favor de las familias afectadas.

Durante la visita, el mandatario aseguró que el Estado ha desplegado recursos de emergencia para atender la situación, incluyendo la distribución de alimentos y la entrega de enseres y electrodomésticos a los hogares impactados una vez disminuyan los niveles de agua.

Abinader destacó que estas acciones forman parte de un plan de asistencia integral dirigido a las comunidades vulnerables, no solo en esta zona, sino en todo el país, ante los efectos de la vaguada que ha generado inundaciones en múltiples provincias.

Asimismo, recordó que desde el año pasado el Gobierno había destinado cerca de 90 millones de pesos para intervenir las cañadas del municipio, recursos que serán ampliados mediante un presupuesto complementario para continuar los trabajos de mitigación.

El jefe de Estado explicó que, junto al ayuntamiento, se ejecutan intervenciones tanto en cañadas principales como secundarias, incluyendo obras en la cañada Jicaco y el arroyo Lebrón, este último identificado como uno de los principales factores de las inundaciones en la zona.

En ese sentido, informó que el arroyo Lebrón, que se extiende desde Pedro Brand, ya ha sido intervenido con la construcción de dos puentes, mientras continúan los trabajos en puntos críticos para reducir el riesgo en comunidades vulnerables.

Por su parte, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, calificó la situación como inédita en el municipio y explicó que se ha dispuesto un proyecto de canalización con muros de gaviones como solución definitiva para el arroyo Lebrón.

Santos también indicó que en la desembocadura de la cañada Jicaco ya se han destinado alrededor de 7 millones de pesos para indemnizar a familias cuyos hogares fueron demolidos, como parte de un plan de transformación urbana que incluye la construcción de un parque.

El alcalde detalló que actualmente se ejecutan intervenciones en al menos 36 puntos del municipio, incluyendo canalización de cañadas y construcción de puentes, destacando que Los Alcarrizos cuenta con aproximadamente 83 kilómetros de cañadas, siendo Lebrón y Jicaco las más críticas.

Durante el recorrido, el presidente estuvo acompañado por funcionarios como Edgar Feliz, Fellito Suberví y Rolfi Rojas, quienes forman parte del equipo encargado de coordinar las acciones de asistencia y recuperación en las zonas afectadas.