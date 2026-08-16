Abinader sacude el tren gubernamental: Ito Bisonó va a Cancillería y Juan Manuel Méndez asume el INTRANT

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader inició una amplia reorganización del tren gubernamental este domingo 16 de agosto, con cambios en ministerios, direcciones generales, organismos de emergencia, instituciones vinculadas al transporte y la aviación, así como en el servicio exterior. Entre los movimientos de mayor relevancia figura la designación de Víctor “Ito” Bisonó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Roberto Álvarez.

Juan Manuel Méndez asume el INTRANT

Bisonó asumirá la conducción de la política exterior dominicana, mientras Roberto Álvarez, quien presentó su renuncia al cargo, fue designado embajador emérito. Otro movimiento de primer nivel coloca a Jean Luis Rodríguez como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), luego de desempeñarse como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

Kenia Xiomara Guante Valdez fue designada directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)

La reorganización también alcanzó al sector transporte. El mayor general retirado Juan Manuel Méndez García fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia. Méndez deja así la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), institución que encabezó durante años.

Como consecuencia de ese movimiento, Erdwin Robert Olivares Luciano asumirá como director del COE, luego de desempeñarse desde 2010 como subdirector de Operaciones. Mientras, Carlos Manuel Paulino Cárdenas fue designado director ejecutivo de la Defensa Civil, en sustitución de Juan Cesario Salas Rosario, quien pasa a desempeñarse como asesor honorífico en asuntos relacionados con esa institución.

Mediante el Decreto 552-26, Abinader también introdujo cambios en el área aeroportuaria y de aviación civil. Julio Peña Guzmán fue nombrado presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) y Mérido de Jesús Torres Espinal asumirá como director ejecutivo del Departamento Aeroportuario. Héctor Elie Porcella Dumas, por su parte, fue designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la JAC.

Los movimientos se extendieron a otras instituciones estratégicas. Kenia Xiomara Guante Valdez fue designada directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), mientras José Benedicto Hernández Tejada asumirá la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Además, Mariana Tavarez de Santos fue nombrada directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM).

En la Autoridad Portuaria Dominicana también se produjo una reorganización tras el traslado de Jean Luis Rodríguez al MIVHED. Francisco Alejandro Campos Álvarez fue designado nuevo director ejecutivo de APORDOM, mientras Julia Luz Marina Múñiz Suberví ocupará la presidencia de su Consejo de Administración. En el área de desarrollo territorial, José Dolores Andújar Ramírez fue nombrado director de Desarrollo Provincial y Nidio Encarnación Santiago asumirá como director ejecutivo de UTEPDA.

Santiago también figura entre las demarcaciones impactadas por los nuevos nombramientos. El mandatario designó a César Andrés Pichardo Fermín como presidente del Consejo de Directores de CORAASAN, mientras Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue incorporado como miembro de ese organismo. Los movimientos se producen en momentos en que diferentes sectores de Santiago habían expresado expectativas sobre una mayor representación de dirigentes de la provincia en posiciones relevantes del Gobierno.

El servicio exterior recibió igualmente importantes cambios. Josefa Aquilina Castillo Rodríguez fue designada cónsul general de República Dominicana en Miami, mientras Elías de Jesús Brache Rivas asumirá como cónsul general en Los Ángeles. Víctor Pichardo Custodio fue nombrado cónsul en Mayagüez, Puerto Rico, e Israel Terrero Vólquez fue designado ministro consejero en el servicio interno.

La amplia jornada de designaciones marca el inicio del tercer año del segundo y último mandato constitucional de Luis Abinader, y abre una nueva etapa en la composición de su equipo de Gobierno. Los movimientos anunciados este domingo abarcan áreas clave de la administración pública y, de acuerdo con las informaciones ofrecidas, los cambios continuarán durante este lunes 17 de agosto de 2026, aumentando las expectativas sobre cuáles otras instituciones y funcionarios serán alcanzados por la reorganización gubernamental.