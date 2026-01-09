Abinader reúne gabinete ampliado para definir hoja de ruta del Gobierno en 2026

Bartolo García

El presidente Luis Abinader convocó para este domingo un Consejo de Ministros extendido, con el objetivo de trazar las prioridades estratégicas del Gobierno para el año 2026 y reforzar la articulación de los proyectos con mayor impacto en la calidad de vida de los dominicanos.

La jornada de trabajo, que se desarrollará durante todo el día en el Palacio Nacional, reunirá a ministros, directores generales y altos funcionarios del Estado, en un ejercicio de planificación integral orientado a elevar los niveles de eficiencia, transparencia y participación social en la gestión pública.

En el marco del encuentro, el mandatario y su gabinete revisarán el avance de las 10 Metas Presidenciales, que resumen los principales compromisos del programa de gobierno y sirven como eje central para la toma de decisiones estratégicas.

Durante la sesión, los funcionarios se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, donde analizarán la planificación institucional y el presupuesto correspondiente al año 2026, a la luz de las prioridades definidas por el presidente Abinader.

Este ejercicio permitirá identificar proyectos de alto impacto social y económico, así como ajustar políticas públicas para garantizar una ejecución más efectiva y alineada con las necesidades reales de la población.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo previstas para la jornada, los titulares de las distintas instituciones deberán concentrarse en asegurar la ejecución plena de las iniciativas que más contribuyen al cumplimiento de las metas priorizadas.

El enfoque estará centrado en criterios claros de aumento de la eficiencia administrativa, uso transparente de los recursos públicos y mayor cercanía con la ciudadanía, como pilares fundamentales de la acción gubernamental.

Asimismo, durante el Consejo de Ministros extendido se definirán mecanismos de seguimiento y articulación interinstitucional que permitan revisar, medir y ajustar el desempeño de cada proyecto a lo largo de todo el año 2026.

El encuentro representa el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026”, un proceso impulsado por el Ministerio de la Presidencia desde octubre de 2025.

Dicha jornada inició con consultas a representantes de organizaciones sociales vinculadas a sectores poblacionales como mujeres, jóvenes, niñez y personas envejecientes, con el propósito de incorporar la visión ciudadana en la planificación gubernamental.

El Gobierno ha resaltado que este enfoque participativo busca fortalecer la legitimidad de las políticas públicas y asegurar que las decisiones respondan a las demandas y expectativas de los distintos sectores sociales.

Las conclusiones y decisiones que emanen del primer Consejo de Ministros extendido de este año tendrán carácter de ejecución obligatoria para todas las instituciones del Estado.

Estas resoluciones servirán como punto de partida para evaluar de manera continua el desempeño de la gestión gubernamental y realizar los ajustes necesarios para mejorar la efectividad de las acciones públicas.

Con esta convocatoria, el presidente Abinader reafirma su apuesta por una gestión basada en la planificación estratégica, la coordinación institucional y la rendición de cuentas, como herramientas clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo en la República Dominicana.