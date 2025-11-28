Abinader respalda pacto nacional y reforma “Déjala Ir” para frenar la violencia de género en el país

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader reafirmó este jueves su compromiso con la lucha contra la violencia de género y mostró pleno respaldo a la Reforma Integral “Déjala Ir” y al Pacto Nacional por la Vida, una propuesta legislativa presentada por congresistas de todas las fuerzas políticas del país.

El proyecto plantea fortalecer los mecanismos de protección para mujeres y niñas en riesgo, así como desarrollar sistemas de predicción y prevención que permitan reducir los feminicidios y filicidios en República Dominicana.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la diputada Kinsberly Taveras, promotora principal de la iniciativa; y una representación de senadoras y diputadas de los distintos partidos políticos.

Abinader valoró la unidad mostrada por la clase política y diversos sectores nacionales ante un problema que calificó de urgente y doloroso, señalando que se trata de una causa que debe trascender intereses partidarios.

“El pueblo dominicano quiere resultados. Y cuando entre todos damos resultados, fortalecemos la democracia y la hacemos eficiente y eficaz”, expresó el jefe de Estado.

De igual manera, llamó a mantener la cohesión y el esfuerzo conjunto: “Que esto no sea una propuesta de un partido político, ni la ejecución de un gobierno. Que esto sea un tema nacional”.

El presidente resaltó que durante su gestión se han ampliado significativamente las medidas de protección. Citó como ejemplo el incremento de casas de acogida, pasando de tres a 18, lo que brinda más seguridad a mujeres víctimas de violencia extrema.

Asimismo, recordó que fue creada una unidad especializada en la Policía Nacional para atender estos casos, lo que ha contribuido a que las cifras de feminicidios disminuyan. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 51 casos, una reducción notable frente a los 233 reportados en 2011.

Sin embargo, Abinader dejó claro que la meta es cero: “Una sola muerte es demasiado. No descansaremos hasta garantizar que cada mujer pueda vivir sin miedo en República Dominicana”.

La diputada Kinsberly Taveras explicó que la reforma “Déjala Ir” contempla una inversión aproximada de RD$5,000 millones para fortalecer la respuesta estatal en protección, prevención y herramientas tecnológicas para identificar situaciones de riesgo.

Indicó además que el proyecto fue consensuado ampliamente, logrando el respaldo del 95 % del Congreso Nacional, incluida la firma de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Taveras enfatizó que la violencia de género es un fenómeno que desborda la capacidad de un solo gobierno o ministerio, por lo que requiere continuidad, un marco legal sólido y una política pública sostenida en el tiempo.

La legisladora destacó también el papel de las mujeres en la construcción de soluciones, recordando que actualmente en el Congreso hay 71 diputadas y 4 senadoras con voz activa en estos temas.

Finalmente, el presidente Abinader reiteró que su Gobierno revisará las propuestas recibidas y garantizará los recursos necesarios para impulsar esta reforma, convencido de que la vida de las mujeres dominicanas y de sus hijos debe ser protegida como prioridad nacional.