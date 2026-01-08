Abinader respalda alianza cultural con Berklee y destaca impulso al talento musical dominicano

Bartolo García

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional al reconocido pianista y compositor Michel Camilo, acompañado de una delegación de autoridades del Berklee College of Music, en una visita que reafirma el apoyo del Gobierno a la formación artística de la juventud.

Durante el encuentro, Camilo presentó al mandatario los avances y alcances del programa Berklee in Santo Domingo 2026, una iniciativa académica orientada a fortalecer el talento musical dominicano mediante clases especializadas impartidas por profesores de la prestigiosa universidad estadounidense.

El presidente Abinader valoró la relevancia de este tipo de alianzas internacionales, destacando que la educación artística es una herramienta clave para el desarrollo integral de los jóvenes y para proyectar la cultura dominicana en escenarios globales.

Como parte del programa, los participantes tendrán acceso gratuito a un masterclass impartido por Michel Camilo este miércoles 7 de enero en el Teatro Nacional, una experiencia formativa de alto nivel dirigida a músicos emergentes.

Además, el destacado jazzista anunció que otorgará una beca completa a uno de los estudiantes sobresalientes del programa, quien tendrá la oportunidad de cursar estudios formales en Berklee, abriendo una puerta directa a la educación musical de clase mundial.

Berklee in Santo Domingo se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Cultura, la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música, instituciones responsables del proceso de convocatoria y selección inicial de los participantes.

La edición 2026 del programa inició el pasado lunes 5 de enero y se extenderá hasta el sábado 10, con una agenda intensiva de formación teórica y práctica en distintas áreas de la música contemporánea.

Más de 200 jóvenes fueron seleccionados entre miles de aspirantes de todo el país, lo que refleja el alto interés y el potencial existente en la juventud dominicana en el ámbito musical.

Durante la reunión, las autoridades de Berklee destacaron el nivel artístico de los estudiantes dominicanos y el valor cultural que representa la música del país en el contexto internacional.

Michel Camilo expresó su satisfacción por el respaldo institucional recibido y subrayó que este tipo de programas contribuyen a crear oportunidades reales de crecimiento profesional para jóvenes talentos.

El pianista resaltó que la educación musical no solo forma artistas, sino ciudadanos con disciplina, sensibilidad y capacidad de innovación.

Por su parte, el presidente Abinader reiteró que el Gobierno continuará apoyando iniciativas que fomenten la creatividad, la cultura y la educación como pilares del desarrollo nacional.

La visita también sirvió para fortalecer los vínculos entre el Estado dominicano y Berklee College of Music, con miras a futuras colaboraciones académicas y culturales.

Funcionarios del área cultural coincidieron en que Berklee in Santo Domingo se ha convertido en una plataforma estratégica para descubrir y proyectar nuevos talentos.

Con este encuentro, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de impulsar la educación artística de calidad y de posicionar a la República Dominicana como un referente regional en formación musical y creatividad cultural.