Abinader respalda acuerdo hemisférico contra el narcotráfico en cumbre de Miami

Mandatarios firman proclamación para crear una coalición militar regional contra los cárteles criminales

Bartolo García

Miami, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este sábado en la firma de una proclamación junto a otros líderes del hemisferio para la creación de una coalición militar regional contra los cárteles del narcotráfico, durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”.

El encuentro fue convocado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y reunió a jefes de Estado de distintos países de América con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

La iniciativa busca articular esfuerzos conjuntos para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las redes criminales que operan en diferentes territorios del continente.

Durante la ceremonia de firma, el presidente Donald Trump sostuvo un intercambio con el presidente Abinader y otros mandatarios presentes en el encuentro.

En su intervención, el mandatario estadounidense destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre los países del hemisferio para enfrentar las amenazas comunes.

“Juntos estamos formando ese escudo de las Américas para promover estas prioridades compartidas en el hemisferio”, expresó Trump al referirse a los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado.

El presidente estadounidense afirmó que la alianza regional permitirá enfrentar con mayor eficacia a los cárteles criminales, las pandillas y las organizaciones violentas que afectan la seguridad de los países.

Trump sostuvo además que las naciones participantes comparten valores fundamentales y objetivos comunes en materia de seguridad, libertad y soberanía.

“Juntos vamos a proteger nuestra seguridad, nuestra libertad compartida y la independencia de nuestras naciones”, afirmó durante su discurso ante los mandatarios.

El mandatario estadounidense también resaltó el potencial económico y el desarrollo que poseen los países del hemisferio occidental.

En ese sentido, señaló que la cooperación regional permitirá aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento y fortalecer la estabilidad de la región.

Trump reiteró la disposición de su gobierno de trabajar junto a los países aliados para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan al continente.

Finalmente, el presidente estadounidense afirmó que el propósito de esta alianza es contribuir a construir naciones más seguras, prósperas y exitosas en todo el hemisferio.