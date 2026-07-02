Abinader resalta que la estabilidad y la seguridad jurídica impulsan a República Dominicana como destino de inversión

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura del Americas Investment Forum (AIF) 2026, evento organizado por ProDominicana que reúne a representantes de 52 países, donde afirmó que la confianza, la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la transparencia han convertido a la República Dominicana en uno de los principales destinos para la inversión extranjera en la región.

Durante su discurso, el jefe de Estado aseguró que “la confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna”, al destacar que es el principal motor para atraer capitales, generar empleos e impulsar la innovación. Asimismo, señaló que el país ofrece reglas claras, instituciones sólidas y un entorno favorable para los inversionistas en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

Abinader resaltó que en 2025 la República Dominicana superó los US$5,000 millones en inversión extranjera directa, además de recibir más de 11 millones de visitantes y consolidar unas zonas francas que generan más de 200,000 empleos directos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales. Indicó que estas cifras reflejan la confianza de los inversionistas y el dinamismo de la economía dominicana.

El mandatario también exhortó a los países del continente a aprovechar las oportunidades que ofrecen el nearshoring y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Afirmó que las empresas ya no solo buscan reducir costos, sino también producir en lugares que ofrezcan mayor seguridad, eficiencia y cercanía a sus principales mercados.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que en los últimos seis años el país ha fortalecido su ecosistema de negocios, consolidándose como un referente regional en seguridad jurídica, estabilidad económica e inversión extranjera. Además, afirmó que la ubicación geográfica y el marco legal moderno posicionan a la nación como una potencia en exportación, innovación y manufactura avanzada.

Mientras, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, explicó que el foro busca conectar a América con inversionistas de Medio Oriente, Asia y Europa, priorizando proyectos de alto impacto con transferencia tecnológica, sostenibilidad y encadenamientos productivos. Señaló que ser sede del evento confirma el creciente interés internacional en la República Dominicana.

El Americas Investment Forum 2026, afiliado a la Conferencia Mundial de Inversiones de la WAIPA, se desarrolla hasta el 3 de julio en el hotel JW Marriott de Santo Domingo y reúne a líderes gubernamentales, empresarios y organismos internacionales para promover inversiones en turismo sostenible, energía, infraestructura, logística, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial, reafirmando el posicionamiento del país como un centro estratégico para los negocios en la región.