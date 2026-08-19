Abinader resalta nueva Ley de Contrataciones como paso clave hacia mayor transparencia en el Estado

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader destacó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un paso fundamental para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de las compras realizadas por el Estado, al considerar que estos procesos tienen una incidencia directa en los servicios que recibe la ciudadanía y en la credibilidad de las instituciones públicas.

Durante la apertura del II Foro de Contratación Pública: “Fortaleciendo la gobernanza para una gestión íntegra y transparente”, Abinader señaló que detrás de las adquisiciones gubernamentales se encuentran necesidades esenciales como nuevas escuelas, medicamentos, equipamiento hospitalario e infraestructura vial. “Una contratación pública funciona cuando aquello que se contrató llega a tiempo, cumple con la calidad esperada y responde a una necesidad real de la gente”, expresó.

El mandatario explicó que la nueva legislación promueve una mayor planificación, trazabilidad digital, nuevas modalidades de contratación y mecanismos de supervisión más efectivos. Asimismo, consideró necesario contar con servidores públicos capacitados, proveedores responsables y órganos de control capaces de ejercer plenamente sus funciones, bajo reglas aplicadas de manera equitativa.

Carlos Pimentel

Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que los avances registrados muestran un mercado estatal más abierto, competitivo y con mayores oportunidades para los proveedores. Indicó que durante 2025 el 59.8 % de los participantes resultaron adjudicados, mientras las pequeñas y medianas empresas recibieron el 44.7 % del monto total contratado, equivalente a aproximadamente RD$123,000 millones.

Pimentel agregó que las ofertas recibidas aumentaron más de un 370 % y el Registro de Proveedores del Estado creció un 56 %, mientras las instituciones obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones aumentaron un 121 %. También destacó un incremento de 826 % en la cobertura hospitalaria integrada al sistema y la incorporación de 195 nuevos municipios y distritos municipales.

En materia de persecución de la corrupción, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso afirmó que República Dominicana cuenta actualmente con las herramientas legislativas necesarias para desarrollar una persecución altamente efectiva. Recordó que el nuevo marco jurídico contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas y permite la acumulación de penas frente a diferentes delitos vinculados con actos de corrupción, incluidos el soborno y el lavado de activos.

El foro, organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a través de su Centro de Estudios e Investigaciones en Contratación Pública, se desarrolla durante los días 19 y 20 de agosto. El régimen de sanciones, la prevención de riesgos, los mecanismos de monitoreo, la solución de controversias, el papel de los órganos de control y la participación ciudadana figuran entre los principales temas de una agenda dirigida a consolidar una gestión pública más íntegra, competitiva y transparente.