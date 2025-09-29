Abinader resalta avances en saneamiento del Arroyo Gurabo, con un 80% de ejecución

Bartolo García

El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances del proyecto de saneamiento y readecuación ambiental del Arroyo Gurabo, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas en la historia reciente de la República Dominicana.

Durante el encuentro semanal con la prensa, realizado en el mismo Arroyo Gurabo —antiguo Hoyo de Bartola—, el mandatario destacó que la obra ya alcanza un 80% de ejecución, con una inversión acumulada que supera los RD$3,265 millones.

Luis Abinader

Según explicó, la intervención ha beneficiado de manera directa a más de 12 mil familias e indirectamente a 900 mil personas de Santiago y zonas aledañas. Además, se logró la reubicación ordenada de 1,200 familias en el proyecto habitacional Hato del Yaque.

La obra impacta de forma integral a 19 comunidades, a lo largo de 2.6 kilómetros de canal y más de 8 kilómetros de redes de saneamiento de aguas residuales, lo que garantiza un manejo más eficiente de las descargas hacia el río Yaque del Norte.

Entre los logros alcanzados se encuentran la reducción en un 25% de la contaminación que el arroyo vertía al Yaque, la disminución en un 80% de las inundaciones en la zona y la recuperación de la sección hidráulica, mitigando los riesgos de desbordamiento.

El presidente resaltó que este proyecto no se limita a una obra de infraestructura, sino que también transforma la vida social de las comunidades, eliminando más de 30 puntos de droga, reduciendo los niveles de violencia y aumentando la asistencia escolar.

Asimismo, el plan contempla la creación de espacios públicos, parques lineales y un parque ecológico urbano, contribuyendo a la recuperación ambiental y al esparcimiento de las familias santiagueras.

En el componente de servicios, se incluye la instalación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telecomunicaciones, asegurando mejores condiciones de vida para los residentes.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto, Abinader anunció la creación de un organismo de gestión interinstitucional, integrado por el sector público, privado, académico y juntas de vecinos, que velará por el mantenimiento y preservación de la intervención.

El mandatario explicó que, además, se destinarán fondos anuales específicos para consolidar el saneamiento de Gurabo como un modelo replicable de intervención urbana sostenible, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

De su lado, el director de INAPA, Wellington Arnaud, calificó el proyecto como la obra de mayor impacto social y medioambiental en la historia de la República Dominicana.

Arnaud recordó que por más de seis décadas las comunidades del entorno vivieron en condiciones de hacinamiento y extrema pobreza, ignoradas por gobiernos anteriores, hasta que el presidente Abinader tomó la decisión histórica de transformar el área.

“Esta obra no solo cambia el entorno físico, sino que mejora de manera sustancial la vida de miles de familias y protege al mismo tiempo el medioambiente”, subrayó el funcionario, al destacar que el inicio del proyecto coincidió con la pandemia, lo que demuestra la visión transformadora del actual Gobierno.

La presentación de los avances del saneamiento del Arroyo Gurabo se convierte, así, en un referente nacional de regeneración urbana, que busca replicarse en otras ciudades del país para garantizar entornos más seguros, sostenibles y dignos para toda la población.