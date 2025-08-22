Abinader relanza plan para entregar 110 mil títulos de propiedad en terrenos del CEA

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el acto de relanzamiento del programa de regularización de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), una iniciativa que permitirá formalizar 110 mil nuevos títulos de propiedad en proyectos vendidos entre 1996 y 2016, en beneficio de más de 440 mil dominicanos.

Durante la actividad, el mandatario afirmó que este proceso va más allá de un trámite legal o administrativo, al considerar la titulación como un acto “profundamente humano y justo”, capaz de reivindicar derechos postergados por décadas.

“El objetivo es poner orden donde había caos, justicia donde había abandono y seguridad donde reinaba la duda”, expresó Abinader al explicar que los títulos impactarán comunidades como Monte de los Olivos y sus proyectos Roselin, Susan II y Miguelina, además del sector Nuevo Amanecer con el proyecto Norberto, entre otros.

El gobernante puntualizó que cada título significa tranquilidad para las familias, acceso a crédito, nuevas oportunidades y una mayor seguridad jurídica que fortalece tanto la economía local como el desarrollo personal de cada hogar.

A los 110 mil nuevos títulos se suman los avances alcanzados en esta gestión: 139 mil ya entregados, 152 mil en la jurisdicción inmobiliaria, 250 mil en proceso de levantamiento y otros tantos en trámite de validación legal, lo que fortalece la meta de entregar 1 millón de títulos a nivel nacional antes de 2028.

Abinader destacó que la medida representa una transformación social y económica de largo alcance, pues dinamiza la economía local, reduce desigualdades y fortalece la confianza de las familias dominicanas en el Estado.

“Hoy demostramos que la verdadera justicia no se limita a los tribunales, sino que se concreta en decisiones de gobierno que transforman la vida de la gente”, dijo el presidente, al reafirmar su compromiso de seguir impulsando un país donde la legalidad se convierta en oportunidad.

En el acto también participó Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales, del CEA y de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), quien aseguró que la Comisión de Titulación trabaja de manera integrada y se reúne cada quince días para garantizar el cumplimiento de la meta.

Burgos Gómez informó que se han distribuido ya 139 mil títulos a través de la UTECT, Bienes Nacionales, el CEA y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), mientras otros 350 mil permanecen pendientes de liberación por ajustes legales en la Ley 82-25.

Relató además que al asumir la dirección encontró los archivos del CEA en estado de abandono, con cajas de documentos apiladas que representaban la frustración de miles de familias. “El presidente Abinader me instruyó de inmediato iniciar este esfuerzo, porque era una deuda con los ciudadanos que confiaron en el Estado”, expresó.

El funcionario subrayó que este día es histórico, porque cada título entregado no solo garantiza la propiedad legal de los terrenos, sino que protege a las familias de ser despojadas de sus hogares.

Añadió que los equipos técnicos permanecerán en el territorio para agilizar los levantamientos y entregar los documentos en un plazo no mayor a tres meses, en beneficio de 288 urbanizaciones del CEA.

En representación de las comunidades, la pastora Marlenys Rijo, presidenta de la junta de vecinos de Jardines del Edén, agradeció al presidente por hacer posible lo que calificó como un “nuevo amanecer” para cientos de familias que hoy pueden soñar con un hogar digno y seguro.

El acto contó con la presencia de funcionarios y legisladores, entre ellos la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el director de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; los diputados Jheyson García Castillo, Juan José Rojas, Kimberly Taveras, Pedro Hugo Alcántara y Altagracia de los Santos; además de los alcaldes de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y de La Caleta, Máximo Soriano.