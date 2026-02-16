Abinader refuerza estrategias de seguridad en encuentro de alto nivel con autoridades civiles y militares

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una nueva reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de continuar fortaleciendo las estrategias orientadas a garantizar mayor tranquilidad y protección a la población dominicana.

El encuentro se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se analizan los avances alcanzados, los resultados obtenidos hasta el momento y las medidas que serán implementadas para elevar aún más los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.

Durante la sesión, el mandatario reiteró la prioridad que su gobierno otorga al tema de la seguridad ciudadana como eje fundamental para la convivencia social, el desarrollo económico y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

Acompañan al presidente importantes autoridades del sector seguridad, encabezadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, así como altos mandos militares y policiales responsables de la ejecución de las políticas de orden público.

Entre los presentes se encuentran representantes de la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, Migración y los organismos encargados de la reforma policial y la coordinación de proyectos especiales de seguridad.

Asimismo, participan directivos de instituciones clave como la Comisión Militar y Policial, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Policía de Turismo y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911.

La reunión también integra a responsables de áreas estratégicas como Asuntos Internos de la Policía Nacional, la Dirección de Prisiones y la Policía Escolar, con el propósito de abordar la seguridad desde una visión integral.

De igual forma, se cuenta con representación de la Fuerza Aérea Dominicana, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.

Un aspecto relevante del encuentro es la participación activa del Ministerio Público, con una comisión de fiscales de distintas provincias, quienes aportan información clave sobre la persecución del delito y el fortalecimiento de los procesos judiciales.

Fiscales titulares de varias demarcaciones del país expusieron las realidades territoriales, permitiendo un análisis más preciso de los focos delictivos y de las acciones necesarias para enfrentarlos de manera efectiva.

Durante las evaluaciones se revisan estadísticas de criminalidad, operativos recientes, avances en prevención y los programas comunitarios que buscan reducir la violencia y promover una cultura de paz.

El presidente Abinader ha insistido en que la seguridad ciudadana no solo depende de la presencia policial, sino también de políticas sociales, oportunidades para la juventud y una justicia eficiente.

En ese sentido, las autoridades presentes discuten nuevas disposiciones orientadas a reforzar la prevención del delito, la inteligencia estratégica y la respuesta rápida ante emergencias.

El Gobierno reafirmó su compromiso de continuar invirtiendo en tecnología, capacitación y modernización de los cuerpos de seguridad para garantizar un servicio más efectivo y cercano a la ciudadanía.

Con estas reuniones periódicas, la administración busca mantener una supervisión constante del Plan de Seguridad Ciudadana y asegurar que cada institución cumpla su rol en la construcción de un país más seguro y ordenado para todos.